¡Tipazo! Michelle Galván muestra los resultados del ejercicio en su cuerpo Más bella que nunca y en plena forma, así lució Michelle Galván con un conjunto deportivo en el que marcó sus curvas y presumió vientre plano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A poco más de un año después de haber dado a luz a su pequeña Megan, Michelle Galván no solo ha recuperado su figura, sino que luce mucho más en forma que nunca. Aunque su principal foco es su princesa, la presentadora no ha dejado de cuidarse y dedicar tiempo a su recuperación física. Uno, para estar saludable, y dos, para verse bien. Porque mimarse es fundamental. Los resultados de sus rutinas de ejercicio y buen comer saltan a la vista. Con estas imágenes demostró pasar por su mejor momento físico y emocional. Michelle Galván Michelle Galván y su familia de paseo | Credit: IG/Michelle Galván Tener un hijo no es excusa para no hacer deporte y ella es un claro ejemplo de ello. Acompañada de su nena y su esposo, Fernando Guajardo, Michelle salió a caminar y practicar sus rutinas a primera hora de la mañana. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "Disfrutando de las mañanas otoñales de Miami, cuando el clima es como en California o CDMX. Hoy salimos muy tempranito de casa, les deseamos feliz día", escribió junto a esta belleza de foto. Michelle Galván Michelle Galván y Megan | Credit: IG/Michelle Galván El cambio de look, estilo y figura de Michelle es impactante, y nunca mejor dicho. Siempre ha sido una mujer coqueta preocupada por su buena apariencia, pero ahora luce incluso más moderna y juvenil. Está claro que la llegada de su hija obró el milagro para ella y desde entonces la sonrisa es el principal complemento de Michelle. La co-presentadora de Primer Impacto no solo está más bella y fibrosa, también se ve inmensamente feliz. ANTES michelle-2.jpeg AHORA Michelle Galvan, look del dia, vestido verde neon, primer impacto Credit: Instagram/Michelle Galván Sentirse bien por dentro se refleja por fuera y eso, acompañado de hábitos saludables, ha tenido los mejores resultados en la mexicana. ¡Felicidades!

