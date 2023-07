¡Michelle Galván luce bikinazo de impacto! Fue su marido, Fernando Guajardo, quien compartió una romántica imagen de él y su esposa en el mar, donde la presentadora se ve espectacular. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque la audiencia está acostumbrada a verla más seria de lo habitual en Primer impacto, cuando Michelle Galván sale del estudio, deja atrás las malas noticias para disfrutar al máximo de su familia. Este fin de semana, su esposo, Fernando Guajardo, compartía una romántica imagen de los dos a la orilla del mar que no ha pasado desapercibida. Y no solo por el amor y la unión que emana, sino también por el espectacular bikinazo que luce la bella presentadora mexicana. michelle galvan nuevo look rubia primer impacto Credit: michelle galvan instagram La imagen de los tortolitos fue tomada en Holbox, un lugar paradisíaco por el que Michelle siente debilidad. ¿Mar y tú? ¡Siempre, por favor!", escribió la periodista, quien en enero abrió las puertas de su hogar a People en Español. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La feliz mamá está disfrutando mucho de este verano y, sobre todo de su hijita Megan, quien acaba de cumplir tres añitos. "Eres el mejor regalo de Dios", le expresó por el día de su cumpleaños. Michelle Galván Michelle Galván luce bikinazo | Credit: IG/Fernando Guajardo Con su princesa más grande, la familia puede hacer planes más divertidos que la princesa de la casa puede apreciar y disfrutar más. Por ejemplo, ir la la playa o a Disney, donde estuvieron y gozaron como niños hace poco.

