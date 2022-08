Michelle Galván toma las tijeras y corta el cabello de su hija: ¡Este fue el resultado! “Sigue en la televisión que lo tuyo no es el estilismo” le comentaron a la copresentadora de noticias quién lamentó su error y llamó a sus seguidores a no imitar su ejemplo. ¡Mira cómo quedó la pequeña Megan! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras cambiar recientemente de look, ahora Michelle Galván se inspiró en hacer lo mismo con su hija Megan y optó por tomar unas tijeras y ella misma cortarle el flequillo. La copresentadora de noticias en el programa Primer Impacto (Univision) publicó un video en su cuenta de Instagram en el que expresó su arrepentimiento por haber cortado la parte frontal del pelo de su primogénita y aseguró que se parece a Eleven, el personaje ficticio en la exitosa serie de ciencia ficción Stranger Things. "¡No lo intenten en casa! Le corté el fleco, cerquillo, (¿cómo le dicen en tu país?) El resultado fue terrible, ¿y ahora qué hago? Si de algo sirve @makeupbyfranz dice que se parece a Eleven", escribió la periodista mexicana. La reacción de los internautas no se hizo esperar y si bien algunos criticaron la iniciativa de Galván, otros le enviaron mensajes de consolación y hasta bromeaban con sus dotes de peluquera: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Sigue en televisión que lo tuyo no es el estilismo. En mi país dicen que la trasquilaste, "solo es tu falta de experiencia. Estás jugando a las muñecas con tu hija", "eso le pasa a todas", "divina, en los niños todo se ve hermoso y el cabello crece", "ella es tan hermosa que se ve bien, no te sientas mal el pelo crece rápido", son algunos de los comentarios dejados en el video. Sin lugar a dudas, Megan es una estrella ¡y todo le queda bien!

