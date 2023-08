Miss Guatemala, la primera reina de belleza casada y con hijos rumbo al Miss Universo, habla de sus retos Michelle Cohn, Miss Guatemala, quien es la primera reina de belleza casada y con hijos que concursará en Miss Universo, busca que los certámenes sean más inclusivos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Michelle Cohn, Miss Guatemala, ha hecho historia como la primera mujer casada y con hijos en concursar en Miss Universo, pero no todo ha sido color de rosa. En una entrevista con Alejandra Oraa en Café CNN, se desahogó sobre los retos que enfrenta. "Siempre he pensado que las personas a veces cuando vemos cambios en la sociedad tan repetidnos suelen rechazarlos un poco", dijo sobre aquellos que opinan que las misses deben ser solo mujeres solteras y sin hijos. "He recibido muchísimo apoyo, sin embargo hay esas personas que creen que una mujer que es madre de pronto ya no puede seguir soñando ni trabajando por sus sueños, entonces me encanta que ahora Miss Universo nos abrió las puertas y lo estamos demostrando", añadió. Los certámenes de belleza deben ser más inclusivos, opina Cohn, quien tiene dos hijos, un varón de 7 años y una niña de 2 años. Ella tiene 28 años y está en la edad límite para poder participar, algo que según ella debe cambiar, para permitirle a mujeres de otras edades concursar. Michelle Cohn Miss Guatemala Credit: Michelle Cohn/ Instagram "Podemos demostrar las mujeres que siempre hemos sido líderes naturales y que podemos ejercer diferentes roles relevantes en la sociedad: ahora se puede ser madre, reina de belleza, CEO, entonces me encanta esta nueva etapa", afirmó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En noviembre viajará a El Salvador a representar a su país en el certamen de Miss Universo. "Siempre me he considerado una mujer muy disciplinada, muy responsable", dice sobre balancear sus diversos roles. "Me he vuelto muy buena en la logística con esto de ser madre y mujer trabajadora, tengo mi propia empresa, entonces yo este título de Miss Guatemala Universo lo veo como un trabajo que necesita mucha responsabilidad y mucho tiempo invertido". Cohn agradeció el apoyo de su esposo y el resto de su familia en este gran reto. "Me siento muy segura de que mis hijos van a estar muy bien cuidados en caso de que yo no esté", dijo. "Yo quiero que la gente me vea como una mujer real. Soy una reina de belleza, soy una mujer trabajadora, pero también soy una madre que tiene sus días malos y días muy buenos también. Las reinas de belleza no somos inalcanzables, somos mujeres comunes y corrientes que tenemos una vida normal y que estamos realizando este sueño".

