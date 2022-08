Mira lo sexy y guapo que es Michel Duval, el hijo de Consuelo Duval la presentadora de El retador La joven ha participado en importantes proyectos actores y también está forjando una carrera como cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si eres de las que disfrutaba las telenovelas de hace 20 años y admiras a muchos de esos actores que las protagonizaron, te habrás dado cuenta de que la mayoría de ellos tuvo hijos que en este momento ya son adultos y tienen sus propias carreras. Algunos de ellos decidieron seguir los pasos de sus famosos papás y probar en el mundo de la actuación o de la televisión en general. Tal y como lo hizo Michel Duval, el hijo de la querida actriz Consuelo Duval, mejor conocida como Federica en la serie La familia P. Luche, producida por Eugenio Derbéz. El joven ya ha participado en varios proyectos y gracias a su talento se perfila como uno de los mejores talentos de la nueva generación. Duval ha participado en producciones como La imperdonable, Señora Acero y Herederos por accidente, película que protagonizó junto a Maite Perroni. Además, participó en algunos capítulos de Queen of the South. Ahora bien, además de su talento, el joven de 28 años es un rompecorazones y podríamos decir que es también todo un fashionista. En su cuenta de Instagram lo vemos documentando su vida y haciendo poses supersensuales mientras muestra su tonificado abdomen. En las redes tampoco se olvida de promocionar sus proyectos como cantante y hasta muestra partes de sus video musicales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Michel Duval Credit: Instagram Michel Duval Credit: Instagram Michel Duval Credit: Instagram Michel Duval Credit: Instagram Michel Duval Credit: Presley Ann/Getty Images Michel Duval Credit: Paul Butterfield/Getty Images Michel Duval, consuelo duval Credit: Instagram En la alfombra nunca pasa desapercibido con sus elegantes atuendos y esa enigmática mirada que lo caracteriza. La verdad es que el actor es uno de los más guapos del momento y para que lo conozcas mejor aquí te mostramos algunas de sus fotos más hot. ¿Será que le empezamos a llamar suegra a Consuelo?

