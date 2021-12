Los mejores looks en la alfombra de Michaela Jaé Rodríguez, flamante nominada al Globo de oro Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Michaela Jae Rodríguez mejores looks Credit: Getty Images La actriz de raíces puertorriqueñas hizo historia en septiembre al ser la primera mujer trans en ser nominada a un Emmy y en noviembre fue nombrada Persona del año por The Advocate. Ahora acaba de obtener una nominación al Globo de oro como Mejor Actriz en una Serie de Televisión-Drama por su papel de Blanca Rodríguez-Evangelista en Pose (FX). Estos son algunos de sus looks más impactantes. Empezar galería Sirena moderna Michaela Jae Rodríguez mejores looks Credit: Jay L. Clendenin Con este vestido a la media en azul claro de un solo hombro y gran abertura en la falda de Atelier Versace celebró su victoria en los Emmy el pasado septiembre. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Encanto velado Michaela Jae Rodríguez mejores looks Credit: Matt Winkelmeyer/ Getty Images En la recepción previa a la noche de los Emmy, posó toda de negro, con un pantalón sastre de tiro alto y un top de rejilla con flecos muy favorecedor. Nos encantó el cabello ondulado y suelto. 2 de 10 Ver Todo Flor salvaje Michaela Jae Rodríguez mejores looks Credit: Rich Fury/ Getty Images Con un estiloso corte bob lacio, la actriz deslumbró en una fiesta de 2019 con este vestido de satín amarillo con hombros caídos y flores de pedrería. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Elegancia brillante Michaela Jae Rodríguez mejores looks Credit: Taylor Hill/ Getty Images En los Critics' Choice Awards de 2020, la vimos con un entallado traje de pedrería plateada y transparencias de Moschino. 4 de 10 Ver Todo Juego de volúmenes Michaela Jae Rodríguez mejores looks Credit: Taylor Hill/ WireImage Para asistir a la gala del Met este año, la actriz confió en Thom Browne y posó con un voluminoso diseño de dos piezas: una blusa blanca con mangas exageradas y encima un vestido negro con corsé y volantes envolventes. 5 de 10 Ver Todo Party girl Michaela Jae Rodríguez mejores looks Credit: Randy Shropshire/ Getty Images Muy colorida, la actriz dijo presente en una cena organizada por la revista InStyle junto al diseñador Christian Louboutin con este traje estilo corsé con hombreras y festón de encaje firmado por Moschino. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Blanca y radiante Michaela Jae Rodríguez mejores looks Credit: Paras Griffin/ Getty Images La también cantante modeló este elegante y sexy diseño con aberturas en el escote y la falda, presumiendo su tonificada figura en los premios BET de este año. 7 de 10 Ver Todo Diosa de tul Michaela Jae Rodríguez mejores looks Credit: Harmony Gerber/ Getty Images Vimos a la artista en una fiesta después de los Oscar 2020, ataviada con un vaporoso vestido marrón chocolate de cuello halter. 8 de 10 Ver Todo Impacto en rosa Michaela Jae Rodríguez mejores looks Credit: Jeff Kravitz/ FilmMagic En los Emmys 2019 acaparó miradas con este vestido fucsia de escote profundo y falda voluminosa decorado con dos lazos negros en la cintura de Jason Wu. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Fantasía picante Michaela Jae Rodríguez mejores looks Credit: Jamie McCarthy/ Getty Images En la premiere de la última temporada de Pose, la estrella nos sorprendió con este diseño de inspiración lencera con detalles de ligueros y mangas acordonadas como corsés, de Jean Paul Gaultier en color nude. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

