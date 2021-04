Michael Kors celebra los cuarenta años de su marca con esta colección sensacional Mira los detalles de cómo se conmemoró esta fecha con una fantástica pasarela por las calles de Nueva York. Por Laura Acosta Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En estos tiempos de crisis, los diseñadores se han tenido que adaptar a un mundo nuevo, y hemos visto muchas pasarelas virtuales espectaculares. Así fue el estreno de la colección otoño/invierno 2021 de Michael Kors, que está celebrando sus cuarenta años como marca. La experiencia digital empezó con una breve película dirigida por Erich Bergen y protagonizada por grandes estrellas de cine y Broadway como Rosario Dawson, Bette Midler y Billy Porter. Por supuesto, culminó en el debut de todas las piezas nuevas en una pasarela al aire libre, frente al histórico teatro Shubert de Broadway. Allí vimos a supermodelos icónicas como Naomi Campbell, Shalom Harlow, y las estrellas del mundo de la moda en ascenso, como Bella Hadid y Ashley Graham. "Para esta colección, estaba pensando en la alegría que se siente cuando uno se arregla para una noche de fiesta en la ciudad", dijo el diseñador. "No importa si vas a la oficina, a una cena casual o si ya estás lista para regresar a las fiestas; esta colección trata de encontrar en todo momento una razón para celebrar la vida y sentirse glamorosa y alegre. Nuestra marca siempre ha tenido un espíritu atemporal y llevamos el optimismo de vivir en una gran ciudad, algo que es relajado y lujoso a la misma vez". Para ayudar a la industria de Broadway que le sirvió de inspiración, Michael Kors hizo una donación caritativa a The Actors Fund, una organización dedicada a ayudar a los actores que han sido impactados por el cierre de los teatros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Michael Kors, pasarela, moda, Naomi Campbell Credit: Cortesía Michael Kors, pasarela, moda, Shalom Harlow Credit: Cortesía Michael Kors, pasarela, moda, Bella Hadid Credit: Cortesía Michael Kors, pasarela, moda, Ashley Graham Credit: Cortesía Michael Kors, pasarela, moda Credit: Cortesía Michael Kors, pasarela, moda Credit: Cortesía El show entero se puede ver en MichaelKors-Collection.com, y también está la colección en YouTube, Instagram, Facebook, y Twitter. Inspírate con estos looks que marcarán tendencia para cuando podamos regresar a esas noches de fiesta tan soñadas.

Share options

Close Login

View image Michael Kors celebra los cuarenta años de su marca con esta colección sensacional

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.