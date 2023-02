Michael B. Jordan protagoniza sensual campaña para Calvin Klein ¡en ropa interior! Sin camisa y en paños menores, así fue como el guapísimo actor presumió su abdomen de acero y cuerpo escultural en una candente sesión de fotos que dejó poco a la imaginación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Semanas atrás, Calvin Klein presentó una campaña protagonizada por Danna Paola y su novio, Alex Hoyer por San Valentín y ahora, la icónica marca lanza su nueva colección de ropa interior con Michael B. Jordan, como el protagonista. Jordan, quien se coronó el 2020 como el hombre más sexy según People, sigue enamorando a sus fans con su belleza y gracias a las fotos artísticas a blanco y negro tomadas por el icónico dúo de fotógrafos Mert Alas & Marcus Pigott para esta campaña en la que la marca presenta su propuesta para la temporada de primavera que consiste en piezas cómodas y súper sexy. En el video publicitario se ve a la estrella de la película Creed III, que se estrena este próximo 3 de marzo, como la pieza central de la colección y modelando ropa interior en diferentes estilos usando solo boxers o a juego con jeans y camisetas. En un comunicado de prensa, Calvin Klein dijo que el actor fue elegido porque encarna la "ambición", así como "pasión e intensidad física". La marca agregó que "las imágenes refuerzan su disciplina y su compromiso inquebrantable con su oficio". Michael B Jordan Calvin Klein. PHOTOGRAPHED BY MERT AND MARCUS Michael B Jordan Calvin Klein. PHOTOGRAPHED BY MERT AND MARCUS Left: Credit: PHOTOGRAPHED BY MERT AND MARCUS Right: Credit: PHOTOGRAPHED BY MERT AND MARCUS Al aterrizar en las redes sociales el lunes, las fotos inmediatamente incendiaron el mundo virtual. En la primera serie de fotos compartida por la marca, escribieron: "El debut. @michaelbjordan Calvins o nada". Con la segunda publicación comentaron: "¿Deberíamos lanzar más?". Michael B Jordan Calvin Klein. PHOTOGRAPHED BY MERT AND MARCUS Credit: PHOTOGRAPHED BY MERT AND MARCUS SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los fans no dudaron en responder y le enviaron emojis y mensajes de elogios al actor: "La primera foto debería haber sido la portada del hombre más sexy", "este hombre no puede ser real", "¿Le bajas un poco? Mi novia está un paso más cerca de dejarme cada vez que ve esto".

