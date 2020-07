Descubre por qué estoy obsesionada con esta mascarilla de cacao Está hecha con ingredientes naturales que hacen maravillas en la piel. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Durante los meses de verano es cuando más necesitamos hidratar profundamente la piel y mantenerla con un glow envidiable. Para eso lo primero que hay que hacer es asegurarse de usar a diario un hidratante que tenga protector solar. Ese es el producto que nunca te debe faltar. Además, esta es la época en que el rostro necesita más mascarillas que puedan depositar en un dos por tres los nutrientes que necesitas. Y es que tenemos que admitir que aplicar una mascarilla es la manera más rápida de revitalizar de inmediato la piel reseca, opaca o que tenga cualquier otra necesidad. Yo soy adicta a todo tipo de mascarillas y la verdad es que he probado muchísimas. Por eso tengo varias que se han convertido en mis favoritas y entre ellas está una hecha con ingredientes completamente naturales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hablo de la Antioxidant Cacao Mask, de KPS Essentials, que está compuesta con increíbles ingredientes naturales, siendo el cacao el protagonista. Además, también contiene aceites de argán y granada, que son ricos en antioxidantes, al igual que arcilla europea que se deshace de todas las impurezas de la piel. También contiene polvo de rosa moqueta que es alto en vitamina A y promueve la producción de colágeno, y vitamina C, otro antioxidante ideal para tener una piel radiante. He venido usando esta mascarilla por un buen tiempo y la verdad que en mi colección, esta ocupa uno de los primeros lugares. Además de que huele delicioso por lo que me hace sentir como si estuviera en algún lugar paradisíaco, me deja la piel increíblemente radiante, suave y tonificada. Es increíble que en solo 20 minutos mi piel de un cambio tan impresionante. De hecho, hasta mi mamá se ha vuelto fanática de este producto porque al igual que yo, ve un cambio considerable en su piel. Image zoom Y por si no lo sabían esta es la misma mascarilla que usan en decenas de spas alrededor de los Estados Unidos. Tanto este, como todos los productos de la marca, forman parte de un facial hidratante que realizan en muchos spas. Así es que usarlos es como llevar el spa a casa. Incluso, antes ni siquiera estaban disponibles para que los clientes los compraran. Por suerte, ahora tenemos la oportunidad de comprarlos y disfrutarlos en la comodidad de nuestro hogar. La Antioxidant Cacao Mask, de KPS Essentials cuesta $50 y una versión más pequeña está disponible por $15.50 en Kpsessentials.com.

