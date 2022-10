8 métodos sencillos para desinflamar los ojos y párpados Muchas son las causas que pueden llevar a que tus ojos se inflamen, no obstante existen trucos muy efectivos que pueden lograr que se deshinchen en poco tiempo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Muchas horas frente a la computadora, el lector de libros o televisión, sequedad ocular, retención de líquidos, alergia al polen, desvelarse o hasta el llanto son algunas de las causas más comunes que hacen que los ojos se inflamen. Lo peor de todo es que aunque te cuides los ojos, es posible que esta situación te suceda justo el día que tienes un evento o reunión en el trabajo. Para ello requieres actuar de inmediato y aplicar un tratamiento rápido y efectivo que los haga verse descansados. Eso sí, antes de recurrir a cualquier remedio natural o medicamento, es necesario que descartes que padeces de algún tipo de enfermedad como la blefaritis, una afección que hincha los párpados cuando las partículas de grasa y bacteria cubren el borde más cercano de las pestañas. Este molesto padecimiento causa irritación, comezón, enrojecimiento, escozor y ardor en los ojos, explica la American Academy of Ophthalmology, la cual especifica que las causas básicas de que aparezca son: infección ocular bacteriana, síntomas de ojo seco o enfermedades relacionadas con la piel rosácea. Mujer con pepino en el ojo Mujer con pepino en el ojo | Credit: Getty Images Ahora bien, ¿a cuáles métodos o recetas caseras debo recurrir si tengo los párpados hinchados? 1,Aplica compresas hechas a base de bolsitas de té de manzanilla frío; es decir, colócalas luego de sumergirlas en el agua caliente al refrigerador para luego ponértelas sobre los ojos o bien aplica el líquido que se desprende de ellas con algodón. Tu belleza natural regresará poco a poco. 2. La típica receta del pepino o papa que usaba tu abuela funciona. Coloca una rodaja de cualquiera de estas dos verduras sobre cada uno de los párpados. Sus propiedades descongestionan y refrescan los tejidos de esta zona del rostro. 3. Coloca dos cucharas soperas dentro del congelador y, cuando estén bien frías, póntelas sobre los ojos. Tolera la temperatura todo lo que puedas para lograr los mejores resultados. 4. Consigue mediante una compra por internet o en alguna tienda un antifaz de gel. Son bien frescos y útiles, pues se mantienen con una temperatura agradable al guardarlos en la heladera o parte inferior de tu refrigerador. 5. Al dormir, usa una almohada que permita que tu cabeza esté levemente levantada para que se facilite el drenaje de los ojos. 6. Aplica crema o algún gel que esté hecho a base de cafeína o vitamina K, estas mejoran el funcionamiento de los vasos sanguíneos. 7. Si la noche anterior te fuiste de fiesta y tus horas de sueño fueron inferiores a las ocho recomendadas, tómate un café o té negro concentrado, pues la cafeína funciona como diurético, lo que ayuda a que no retengas líquidos. 8. Y si aún tienes secuelas de ojos hinchados, al ser mujer, el make up es tu mejor aliado. Aplica sombras bajo las pestañas inferiores y también rízalas. Por su parte, los expertos de Hola Doctor aconsejan hacer ciertos ejercicios que movilizan los ojos y la zona de los párpados para activar la circulación, tales como: Por más ocupada que estés si notas que esta zona se inflama, relájate y parpadea a menudo cada diez minutos.

Realiza ejercicios oculares. Mantén los ojos abiertos y lleva la mirada de arriba hacia abajo, de la derecha a la izquierda. Repite ese procedimiento al menos cinco veces.

Pellízcate las cejas. ¿Cómo? Sí, hazlo con el dedo índice y pulgar, siguiendo el recorrido de ellas. Repítelo cinco veces para activar la circulación.

