Las celebridades en shock: boletos del Met Gala suben a más de $50 mil por persona ¿Pagarías el precio alto para asistir al evento? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ya ha pasado casi un año desde la última gala del museo metropolitano de Nueva York en donde vimos trajes espectaculares como el de Blake Lively y momentos controversiales como el vestido de Marilyn Monroe que llevó Kim Kardashian. En menos de un mes regresa el evento a Nueva York, pero es posible que algunas celebridades no estén presentes debido a un cambio inesperado. De acuerdo a Page Six, algunos donantes del Museo Metropolitano de Arte no asistirán a la gala este año, ya que el precio de la entrada aumentó de $30,000 a $50,000 por persona. gala del met, met gala, moda Credit: Julien M. Hekimian/Getty Images "Estas personas ya donan tanto, para luego pedir esa cantidad es mucho", dijo una fuente anónima. Sin embargo, otra fuente opinó: "Por cada persona que decida no ir, 20 personas se alinearán detrás de ellos y rogarán para venir". Como todos los años, la lista de invitados queda en manos de Anna Wintour, editora en jefe de Vogue, y se rumorea que ella quiere que la fiesta sea más exclusiva todavía. Hace unas semanas, muchos creían que las Kardashians no estaban invitadas al evento, pero parece que Kim Kardashian sí asistirá. gala del met, met gala, moda Credit: Julien M. Hekimian/Getty Images La gala acompañará una exhibición en honor a Karl Lagerfeld, el diseñador icónico que falleció en el 2019 después de una carrera exitosa creando confecciones de ensueño en las casas de diseño de Chanel, Fendi y Chloé. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN gala del met, met gala, moda Credit: Julien M. Hekimian/Getty Images Los anfitriones del evento de este año incluyen a Penélope Cruz, Dua Lipa, Michaela Coel y Roger Federer. Estaremos pendientes el primero de mayo a ver si el precio del boleto cambió algo y, por supuesto, los trajes espectaculares.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Las celebridades en shock: boletos del Met Gala suben a más de $50 mil por persona

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.