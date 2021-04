Regresa la Met Gala pero esta vez todo será muy diferente Esta vez la gala será dividida en dos partes y ya no se celebrará el primer lunes de mayo como de costumbre. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Fueron muchos los grandes eventos que tuvieron que ser cancelados o pospuestos en el 2020 debido a la crisis que causada por la COVID-19, entre ellos muchos de los desfiles de moda, -unos cuantos fueron llevados a cabo a puerta cerrada y transmitidos de manera virtual-, premiaciones e importantes galas. Por suerte, este año las cosas van mejorando y poco a poco estamos viendo como celebraciones y otros eventos ya tienen fecha, siendo uno de ellos la famosa Met Gala. La gala, que normalmente se realiza en Nueva York el primer lunes de mayo, este año se celebrará durante el mes de septiembre, será llevará a cabo en dos partes y ambas celebrarán la moda americana. La primera parte titulada En América: un léxico de la moda debutará el 18 de septiembre y estará expuesta hasta septiembre del 2022 en el Museo Metropolitano de Nueva York. La segunda parte, titulada, Una antología de la moda llega al museo el 5 de mayo del 2022 y explorará el desarrollo de la moda americana. Pero ¿habrá alfombra, trajes extravagantes e invitados famosos? Según un comunicado, justo a tiempo para la apertura de la primera exhibición, se llevará a cabo una gala íntima el segundo lunes de septiembre, pero no dieron detalles de si será por lo menos un poco parecido a lo que estamos acostumbrados a ver. Ahora bien, para la segunda exhibición en el 2022, la gala volverá a ser celebrada el primer lunes de mayo y se espera que en ese entonces sí se pueda llevar a cabo la gran fiesta que se había venido realizando antes de la pandemia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Durante el pasado año, por la pandemia, la conexión a nuestros hogares se ha vuelto más emocional, al igual que esa que tenemos con nuestra ropa. Para la moda americana, esto ha significado un incremento en el énfasis por encima del sentido práctico", dijo en un comunicado Andres Bolton el curador a cargo de las piezas de la exhibición. "Respondiendo a este cambio, la primera parte de la exhibición va a establecer un vocabulario moderno de la moda americana basado en la calidad expresiva de la ropa. La segunda parte va a investigar más a fondo la evolución del lenguaje de la moda americana mediante una serie de colaboraciones con directores de la cinematografía estadounidense que van a visualizar las historias sin terminar impregnadas en los cuartos del museo".

