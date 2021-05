Conoce a los cuatro anfitriones de la Met Gala 2021 El evento de moda más esperado del año regresará este 18 de septiembre con una lluvia de estrellas como anfitriones. ¡Conócelos! Por Laura Acosta Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ha pasado un año sin la icónica gala del museo metropolitano de Nueva York y cómo hemos extrañado el excéntrico desfile de las celebridades sobre la alfombra. La buena noticia es que el evento regresará pronto. La gala normalmente se realiza en Nueva York el primer lunes de mayo, pero este año se celebrará en dos partes. Cada gala celebra a una exposición del instituto de moda del museo, y esta próxima gala será igual. La primera parte, En América: un léxico de la moda, debutará el 18 de septiembre y estará expuesta hasta septiembre del 2022 y la segunda parte, En América: Una antología de la moda llegará al museo el 5 de mayo del 2022 y también durará hasta septiembre del 2022. Las dos etapas explorarán y celebrarán la moda americana y sus diseñadores más icónicos. Toda Met Gala también tiene grandes coanfitriones célebres que representan al evento, así que ¿cuáles serán este año? Vogue acaba de anunciar a los co-chairs que han sido elegidos por su talento e individualidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Billie Eilish La cantante de solo 19 años ya se ha destacado por su estilo único de música y de vestir. Timothée Chalamet Con solo 22 años fue nominado por su primer Oscar a mejor actuación en Call Me by Your Name, y ahora tendrá este gran honor en el mundo de la moda. Amanda Gorman La poetisa y ahora modelo impactó en la inauguración del presidente Biden con sus bellas palabras y su look espectacular. Naomi Osaka Mejor reconocida como estrella del mundo de tenis, la atleta japonesa-americana también es embajadora de Louis Vuitton.

