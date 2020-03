La Met Gala ha sido pospuesta de manera indefinida debido al coronavirus La exhibición también fue pospuesta indefinidamente By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Son muchos los grandes eventos que han tenido que ser cancelados o pospuestos debido a la crisis que ha causado el coronavirus en Estados Unidos. Y es que la recomendación de las autoridades es no salir de casa o evitar estar en grupos de más de diez personas. Tanto eventos deportivos, como sociales y hasta conciertos, han sido cancelados, y el mundo de la moda no se queda atrás. La mayoría de los diseñadores que tenían pautado presentar sus colecciones Crucero entre los meses de abril y mayo, han decidido cancelarlos. Otro evento importante en el mundo de la moda que por el momento no ocurrirá es el Met Gala. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La gala, que cada año se realiza en Nueva York el primer lunes de mayo y celebra la moda en toda su extensión, fue pospuesta indefinidamente. Este informe llega días después de que el Museo Metropolitano de Nueva York, lugar dónde se lleva a cabo el evento, informara que cerraría sus puertas hasta nuevo aviso. Razón por la cual la exhibición que precisamente se inaugura el día de la gala y cuya temática de este año es, el tiempo y la duración, también ha sido pospuesta. Image zoom Image zoom Image zoom “Debido a la inevitable y responsable decisión de Museo metropolitano de cerrar sus puertas, la gala no se realizará en día pautado”, escribió Anna Wintour, editora en jefe de la revista Vogue y presidenta de dicha gala, en un comunicado publicado en Vogue.com. “Mientras tanto te daremos un adelanto de la extraordinaria exhibición en nuestra edición de mayo”. Esta es la tercera vez que se cancela o pospone la increíble exhibición y por ende la gala. La primera vez en fue 1963 después del asesinato del entonces presidente John F. Kennedy, y la segunda fue en el 2002 después de los ataques terroristas del 9/11. Advertisement

La Met Gala ha sido pospuesta de manera indefinida debido al coronavirus

