Mesoterapia: aumenta y reafirma los glúteos sin dolor Existen tratamientos tales como la inyección de tu propia grasa, cirugía estética en la cual te ponen implantes o hilos tirantes para aumentar y reafirmar tus glúteos. A continuación, te contamos algunas opciones sin dolor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Estos, aunque pueden darnos los resultados que esperamos, también tienen sus riesgos y consecuencias que debemos considerar. Sin embargo, en nuestro esfuerzo por ofrecerles a nuestras lectoras las diferentes alternativas hablamos con la esteticista médica nicaragüense Alicia B. Martínez, de Oxygen Spa, en la ciudad de Miami, quien nos explicó sobre la alternativa llamada mesoterapia sin agujas, con la cual se logra reafirmar y levantar el área de los glúteos. ¿Qué es la mesoterapia sin agujas? "La mesoterapia sin agujas de alta frecuencia (ultrasonido) tiene como objetivo ofrecer los mismos resultados, pero sin el dolor asociado con las inyecciones. Al combinar la tecnología de ultrasonidos con los productos de mesoterapia, podemos experimentar una amplia gama de tratamientos, totalmente no invasivas", nos explicó Alicia. "Por otro lado, el ultrasonido actúa como un mecanismo de entrega para los ingredientes activos, empujando el producto a través de las capas dérmicas de la piel sin el uso de una aguja. A su vez, éste permite que temporalmente las membranas de las células se conviertan en impermeables, permitiendo a las células absorber los nutrientes y ayudándonos a eliminar la celulitis. Tratamiento estético glúteos Tratamiento estético glúteos | Credit: Getty Images ¿Cómo funciona este tratamiento en los glúteos? "Lo principal es que te pongas en manos expertas, ya que con la mesoterapia sin aguja la profesional va moldeando el área, al dirigir los depósitos de grasa localizada", nos explicó Alicia. "Además de lograr moldear, nos ayuda a tonificar el área", continuó la experta. ¿Cómo se realiza? Utilizando un aplicador, el cual emite una corriente que permite que los productos específicos penetren mejor en la piel, se desliza por la superficie cutánea moldeando a su vez el glúteo. ¿Cuántos tratamientos se necesitan para ver resultados? Esto aunque varía con la persona, podemos decir que ya desde el primer tratamiento se puede ver la diferencia. Por lo general los clientes suelen obtener resultados medibles después de un mínimo de 2 sesiones de tratamiento por semana durante un período de 8 semanas. Es muy recomendable que se sometan a sesiones de tratamiento anuales para mantener los resultados. ¿Qué otros efectos en los glúteos podemos lograr con este tratamiento? Nos ayuda a mejorar la flacidez moderada y piel fina, esto como resultado del envejecimiento o los cambios bruscos de peso. Además de tensar y mejorar la textura de la piel. Ahora bien, aunque todos estos tratamientos suelen ser muy efectivos, no debemos olvidar que no podemos descartar dentro de nuestro estilo de vida los buenos hábitos alimentarios y el ejercicio físico, con lo cual podemos prolongar el efecto de estos tratamientos alternos que cada día surgen para ayudarnos a lucir y sentirnos mejor. No podemos olvidar que unos glúteos atractivos deben ir de acuerdo con nuestra composición corporal y además debemos mantener la piel de esa área saludable y bien cuidada. Esto se logra poniéndonos en manos expertas y de especialistas que nos recomienden lo mejor para cada caso en particular.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Mesoterapia: aumenta y reafirma los glúteos sin dolor

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.