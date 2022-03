¿Quieres el estilo de Myrka Dellanos y las presentadoras del show Mesa Caliente? Aquí te contamos todos los chismecitos de la moda del nuevo show de Telemundo a cargo de la estilista Karla Birbragher Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Giselle Alix Aspe, Myrka Dellanos, Giselle Blondet y Verónica Bastos de La mesa caliente | Credit: TELEMUNDO Hoy se estrenó en Telemundo el nuevo programa de entrevistas Mesa Caliente con un equipo de presentadoras de lujo encabezado por Myrka Dellanos, Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspe quien nos traerán todos los días desde las 3 pm noticias, reflexiones y mucha actualidad. Va a ser una experiencia maravillosa cargada de información, alegría y buena onda. Todos los detalles son importantes para asegurar que la producción del show salga a la perfección y por supuesto uno de estos es la imagen de cada una de las protagonistas de Mesa Caliente. Por eso el reto de asumir el vestuario de estas queridas famosas fue aceptado por Karla Birbragher a quien conocemos y admiramos por su gran trabajo en las alfombras rojas, telenovelas y shows de la casa Telemundo. Karla emocionada nos cuenta que su siente encantada con esta nueva oportunidad y que la clave del éxito en materia de estilo está en entender, y complacer el estilo personal de cada una de las presentadoras. Para el primer programa, Karla nos contó que quizo que "todas estuvieran con un color vibrante y que todas marcaran bien su estilo propio según sus gustos, cuerpos y edades. Quiero que las mujeres en casa puedan identificarse con cada una". Ya en algunos de los clips promocionales del show como este podemos ver reflejado el gusto de cada una: La estilista cuenta que Myrka Dellanos es la más seria y profesional en su imagen y trayectoria como presentadora y periodista, por eso la veremos con muchas opciones de chaquetas, conjuntos y vestidos que destacarán su increíble silueta. A Giselle Blondet la cataloga como más relajada, divertida y romántica. La frescura es vital en su imagen y también la búsqueda de la comodidad sin perder una pizca de elegancia. Sobre Verónica Bastos opina que es coqueta y atrevida por naturaleza. Le encanta lucir su cuerpo y sus espectaculares piernas. Es una seria conocedora de la moda, las marcas y las tendencias u para Karla será un gusto traerle opciones que la sorprendan. Y la querida Alix Aspe marcará la pauta en juventud y será la percha perfecta para lucir todas las tendencias que impactan a las nuevas generaciones. Con su porte y altura todo lucirá espectacular. Para darnos desde ya un ejemplo visual que ilustre la variedad y gustos y estilos tenemos esta imagen que Dellanos ya compartió en sus redes junto a sus compañeras de set. Todas aparecen muy guapas vestidas de vaqueros y tops blancos, cada una a su gusto tanto en cortes como fit. Myrka optó por overoles y una clásica camisa tipo Oxford que Giselle también lució. Alix optó por vaqueros de talle alto y bota ancha, mientras que Verónica escogió un crop top blanco y un jean entubado. Como vemos en otras imágenes compartidas todo ha sido diversión y camaradería en la etapa de preparación y ensayos para este show que desde HOY podrás sintonizar de lunes a viernes a las 3pm hora del Este por Telemundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estaremos muy pendientes para inspirarnos día tras día con el estilo de estas famosas que nos inspiran a lucir guapas y a disfrutar la tarea de vestirnos con originalidad.

