¡Feliz mes del orgullo! Conoce las marcas de belleza que en junio colaboran con asociaciones LGTBIQ+

Marcas belleza mes del orgullo causas LGTBIQ+ Credit: mikroman6/ Getty Images En junio, las comunidades LGTBIQ+ del planeta se unen para conmemorar el inicio de la lucha por sus derechos. Muchas marcas de belleza colaboran con diferentes organizaciones comprometidas con esta causa con productos edición limitada o empaquetados únicos. Atenta porque ¡solo estarán disponibles este mes! Empezar galería Mirada arcoíris Marcas belleza mes del orgullo causas LGTBIQ+ Credit: Cortesía La nueva colección Be Bold Be Hue de la marca, además de unos increíbles delineadores y un iluminador de ensueño, incluye esta colorida paleta con tonos muy pigmentados en acabado mate y con brillo que te permitirá crear looks de impacto. Sheglam ha donado $50K a la organización The Trevor Project que trabaja por crear un entorno seguro y prevenir el suicidio entre los jóvenes de la comunidad LGTBQI+ alrededor del mundo. Paleta Be bold Be Hue, de Sheglam. $8.99. sheglam.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Melena orgullosa Marcas belleza mes del orgullo causas LGTBIQ+ Credit: Cortesía The Trevor Project ha sido también la asociación elegida por la firma de productos para el cabello, a la que ha donado $50K este año. Además, han lanzado esta edición especial de su aceite milagroso que hidrata, reduce el frizz y previene la rotura de las fibras en todos los tipos de pelo, para que todos puedan brillar. Pride Limited-Edition L'Huile Original, de Kérastase. $52. kerastase-usa.com 2 de 8 Ver Todo Expresión festiva Marcas belleza mes del orgullo causas LGTBIQ+ Credit: Cortesía La colección Proud To be de Lottie London incluye una paleta de ojos, dos divertidos delineadores con sellos y dos sets de joyería para el rostro. ¡Lo querrás todo! Como este kit de cristales adhesivos para elevar tu look festivo. Durante el mes de junio, la marca donará el 10% de sus ventas en walmart.com a la asociación Kaleidoscope Trust, basada en Reino Unido, que trabaja para que se cumplan los derechos humanos en las comunidades LGTBIQ+ alrededor del mundo.



Face Gems, de Lottie London. $3.98. walmart.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Piel luminosa Marcas belleza mes del orgullo causas LGTBIQ+ Credit: Cortesía Durante el mes de junio, esta marca con base en Toronto que solo usa ingredientes limpios en sus fórmulas, donará el 5% de las ventas de esta edición limitada de su suero corporal a la organización GLAAD. Este aceite seco se desliza por tu piel dejándola nutrida, repleta de antioxidantes y con un brillo aterciopelado. GLAAD combate la discriminación de la comunidad LGTBIQ+ a través de los medios de comunicación y el entretenimiento. Intimacy Oil, de Graydon. Edición limitada. $49. graydonskincare.com 4 de 8 Ver Todo ¡Al rescate! Marcas belleza mes del orgullo causas LGTBIQ+ Credit: Cortesía Después de una noche de fiesta o de un día muy largo, nada mejor que una recarga directa de energía. Estos parches liberan sus ingredientes con base vegetal como vitamina B1, té verde o DHM, durante 8-12 horas, devolviéndote a la vida. En junio la marca donará el 5% de las ventas al proyecto It Gets Better, que procura apoyo para la salud mental de los jóvenes de la comunidad LGTBIQ+. Rescue Pride Limited-Edition Single Patch, de The Good Patch. $15 el pack de 5 parches.thegoodpatch.com 5 de 8 Ver Todo Siempre protegidos Marcas belleza mes del orgullo causas LGTBIQ+ Credit: Cortesía Este año Bliss celebra el mes del orgullo donando el 100% de los beneficios de este pack que incluye dos botes de su best seller, el protector solar Block Star SPF 30, a The Trevor Project. La organización más grande que trabaja por prevenir los suicidios entre los jóvenes LGTBIQ+. La caja está decorada por el artista Devon Blow, que a través de su arte pretende inspirar y empoderar a comunidades marginadas y vulnerables. Limited-Edition Pride Block Star Set, de Bliss. $48. blissworld.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Aroma inspirador Marcas belleza mes del orgullo causas LGTBIQ+ Credit: Cortesía Metáfora de una experiencia personal del cofundador de la marca, esta vela con notas de pera, pimienta rosa, jazmín sándalo o cedro, pretende disruptir el diálogo alrededor de los conceptos de género, identidad y esencia. Durante junio y julio, la firma de perfumes y velas donará el 15% de las ventas, con una donación mínima de $50K, a GLSEN, una organización que pretende acabar con la discriminación basada en la orientación sexual y la expresión de la identidad de género en las escuelas. Vela Marble Fruit, de Boy Smells. $36 el tamaño standard, $86 el magnum. boysmells.com 7 de 8 Ver Todo Toque alegre Marcas belleza mes del orgullo causas LGTBIQ+ Credit: Cortesía Muestra tu apoyo al mes del orgullo con este colorido coletero que mantendrá tu melena en orden con su elástico en espiral, y cuidada con su revestimiento sedoso. Este año, la firma donará material y dinero al centro Ali Forney, la comunidad de apoyo más grande que ayuda a los jóvenes LGTBIQ+ sin hogar. Set de dos coleteros Be Happy. Be Proud. Be You., de Invisibobble. invbisibobbleus.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

