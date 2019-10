Mira el increíble vestido de novia de Mery Perelló, la ahora esposa del tenista Rafael Nadal La pareja se casó en Mallorca en frente de 350 invitados. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Rafael Nadal y su novia Mery Perelló, contrajeron matrimonio después 14 años de noviazgo, en una ceremonia católica en Mallorca a la que asistieron unos 350 invitados. Si bien la fiesta y todos los detalles son muy importantes, tenemos que admitir que una de las cosas que más interesa es saber todos los detalles del traje de la afortunada novia, quien por fin sacó del mercado al talentoso y popular tenista español. El delicado traje de manga larga de Perelló fue confeccionado por la diseñadora catalana Rosa Clará. La parte superior del vestido está hecho con encaje francés, inspirado en el movimiento artístico Art Déco y bordado a mano con micropedrería, mientras que la parte inferior fue hecha en crepé de seda natural. Un vestido clásico y recatado, pero igual de elegante y sofisticado. La novia llevó ondas playeras en su melena y complementó su traje con un velo de tul de seda natural y un maquillaje supersencillo. "Hoy es un día muy emocionante para nosotros. Nos sentimos enormemente orgullosos por haber formado parte en un día tan especial, la boda de Mery Perelló y Rafa Nadal", expresó el equipo de la marca junto a un video que publicó en su página de Instagram. "Rosa Clará es la diseñadora del vestido que lucía Perelló. Un elegante y sofisticado diseño de alta costura, de líneas puras y delicadas". Los trajes que lucieron la mamá y suegra de la novia también fueron confeccionados por la renombrada diseñadora, al igual que el de la hermana del tenista. Advertisement

