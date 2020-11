Close

¡Menudo cambio! Gaby Spanic presume cuerpazo más delgado y atlético que nunca La actriz venezolana siempre ha tenido una figura de diez, pero sus bailes en el programa Dancing with the Stars están transformando su cuerpo aún más. ¡Se ve espectacular! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Siempre ha sido y se ha visto bella, pero cuando parecía que no podía lucir mejor, Gaby Spanic ha sorprendido a todos con un físico espectacular que nada tiene que envidiar al de una veinteañera. Cuidarse es su religión pero los bailes en el concurso Dancing with the Stars en Hungría están teniendo efecto en su figura. Notablemente más delgada y, sobre todo, tonificada, la venezolana presume de un cuerpazo propio de una deportista que marca músculo sin perder la femineidad. Después de casi dos meses ensayando y actuando con éxito, los resultados saltan a la vista notablemente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este fin de semana la protagonista de La usurpadora volvía a hacer historia en la pista de baile por sus impecables puestas en escena, siempre entre las favoritas del público y el jurado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cada vez más cerca de la gran final, Gaby se mantiene como toda una campeona obteniendo increíbles resultados. Ni el idioma ni el estar lejos de los suyos le ha hecho venirse abajo, al contrario, lo ha dado todo con una fuerza y garra que podrían hacerla ganadora. De momento lo que ya ha logrado es lucir un cuerpo aún más en forma y atlético si cabe. Eso en lo físico, en lo personal esta experiencia le está llenando de dicha y satisfacción que se refleja en su sonrisa. ¡Muchísimas felicidades por llegar tan lejos!

