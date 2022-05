¿Vacaciones por Memorial Day? Con estos productos tamaño viaje no faltará ni un paso en tu rutina de belleza Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Productos tamaño viaje para memorial weekend Credit: Carol Yepes/ Getty Images Sea cual sea tu destino, olvídate de empacar voluminosos productos que no puedes subir al avión y ocupan mucho en tu equipaje o tocador. ¡En esta lista encontrarás todo lo que necesitas! Empezar galería Básicos sostenibles Productos tamaño viaje para memorial weekend Credit: Cortesía Este coqueto cofre contiene un limpiador de cara y cuerpo, una loción que puedes usar en rostro y cuerpo, champú y acondicionador, con ingredientes limpios que regulan el microbioma de tu piel y presentado en un cartón resistente a la ducha y reciclable. Skip To It Mini Set, de Sk*p. $30. ulta.com 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio En caso de emergencia Productos tamaño viaje para memorial weekend Credit: Cortesía Los cambios de clima o de hábitos a veces le sientan mal a nuestra piel y originan sequedad, irritación, rojeces... Este set contiene tres ampollas, una con cica, otra con vitamina E y otra con ácido láctico, que solucionan diferentes problemas y puedes llevar contigo donde quiera que vayas. Skin-mergency, de Bliss. $22. blissworld.com 2 de 10 Ver Todo Melena cuidada Productos tamaño viaje para memorial weekend Credit: Cortesía No descuides tu cabello cuando vas de viaje. Este kit reúne los best-sellers de la marca e incluye un champú equilibrante, un acondicionador, una crema hidratante sin enjuague y una mascarilla apta para todo tipo de melenas. Travel Essentials, de Harklinikken. $72. harklinikken.com 3 de 10 Ver Todo Anuncio Calma y repara Productos tamaño viaje para memorial weekend Credit: Cortesía Con aloe, camomila, pepino, naranja, y otros extractos botánicos, esta mascarilla calma, hidrata y desintoxica tu piel. Perfecta para días de mucho sol. Cucumber Gel Mask, de Peter Thomas Roth. $35 el tarro de 1.7oz. peterthomasroth.com 4 de 10 Ver Todo Cabello brillante Productos tamaño viaje para memorial weekend Credit: Cortesía Previene la rotura, hidrata las fibras y el cuero cabelludo, nutre, suaviza y da brillo. ¡Este suero mágico lo hace todo por tu melena! Contiene aceite de coco y se puede usar en pelo teñido. Coconut Oil Hair Repair Serum, de Luseta Beauty. $28. lusetabeauty.com 5 de 10 Ver Todo Práctico imprescindible Productos tamaño viaje para memorial weekend Credit: Cortesía Ya sabes que el bloqueador es un paso indispensable en tu rutina, así que imagina la liberad de ponder usarlo sin mancharte las manos con este práctico stick que viaja contigo sin problema. Solar Goo, de Green Goo. $9.99 el stick de 0.6 oz. greengoo.com 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Manicura fresca Productos tamaño viaje para memorial weekend Credit: Cortesía Tanto para retocar tus uñas o crear una manicura de impacto, estos mini esmaltes en seis tonos neón te harán sentir el verano en la punta de tus dedos. Esmaltes Neon Mini en Knightrider's Street (amarillo), Brightside Road (verde agua), Sunbeam Crescent (naranja). $4.99 cada uno. target.com 7 de 10 Ver Todo Hidratación máxima Productos tamaño viaje para memorial weekend Credit: Cortesía Mantén tu rostro a salvo de la sequedad con esta crema que se absorbe rápido y proporciona una hidratación profunda y duradera, incluso en pieles muy secas o con eccema. Travel Size Ultra Repair Cream Intense Hydration, de First Aid Beauty. $16. ulta.com 8 de 10 Ver Todo Fuera impurezas Productos tamaño viaje para memorial weekend Credit: Cortesía Tras un día largo de turista, debes limpiar tu rostro en profundidad antes de irte a dormir. El tamaño de este frasco te permite llevarlo siempre a mano y además de eliminar las impurezas, quita el maquillaje y calma tu piel. Micellar Cleansing Water, de Garnier. $3.98 el frasco de 1.17 floz. walmart.com 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Axilas tropicales Productos tamaño viaje para memorial weekend Credit: Cortesía Su fórmula limpia permite respirar a tu piel mientras la cuida y le da un aroma tropical, con notas de coco, flor de tiaré y vainilla. La versión mini te permitirá llevarlo siempre contigo. Vanilla Coconut Mini, de Lavanila. $8. lavanila.com 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

