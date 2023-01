Las increíbles vacaciones en la playa de Melissa Barrera junto a sus guapas hermanas La actriz de In the Heights y Scream encendió las redes al posar con un diminuto bikini que dejaba ver su espectacular figura. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nada mejor que unas vacaciones en algún lugar paradisíaco para descansar y recargar energías, en especial cuando empieza un nuevo año. Para eso, las playas del caribe son siempre una buena opción y eso lo sabe muy bien Melissa Barrera, quien después de un año lleno de compromisos e increíbles proyectos, se escapó a México junto a sus hermanas para disfrutar del sol, el mar y la exquisita comida del país azteca. "Viaje de hermanas 2023", escribió la actriz junto a un set de fotos que publicó en su cuenta de Instagram. La guapa actriz mexicana se hospedó en el lujoso hotel Live Aqua Beach Resort, ubicado en la zona hotelera de Cancún, y aunque mantuvo sus vacaciones casi en secreto hasta el momento en que se despidió del lugar, no resistió la tentación de publicar algunas imágenes junto a sus tres hermanas que, por cierto, son igual de guapas que ella. La embajadora global de Clinique también publicó algunas fotos en las que aparece con un hermoso y diminuto bikini estampado que deja ver su increíble figura. También la vimos lucir su cara lavada y piezas supercómodas y prácticas para unas vacaciones en la playa. Sus hermanas no se quedaron atrás y también optaron por prendas muy cool y relajadas, para disfrutar de estas increíbles vacaciones en familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo que más nos gustó fue ver a los dos perros de Barrera, que también la acompañaron a esta aventura en el caribe mexicano. Ya en el aeropuerto de Cancún y lista para regresar a casa, la actriz se encontró con una de las imágenes de promoción de una de sus campañas con Clinique y no dudó en compartirla con sus miles de seguidores en las redes sociales. Melissa Barrera vacaciones cancun Credit: Instagram/Melissa Barrera Melissa Barrera vacaciones cancun Credit: Instagram/Melissa Barrera Melissa Barrera vacaciones cancun Credit: Instagram/Melissa Barrera Melissa Barrera vacaciones cancun Credit: Instagram/Melissa Barrera Melissa Barrera vacaciones cancun Credit: Instagram/Melissa Barrera Melissa Barrera vacaciones cancun Credit: Instagram/Melisssa Barrera

