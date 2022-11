El secreto del maquillaje espectacular de Melissa Barrera Aquí todos los detalles de cómo copiar el look de la actriz y embajadora de Clinique. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como embajadora global de Clinique, Melissa Barrera siempre deslumbra en las alfombras rojas. La joven actriz acaba de asistir por primera vez a los premios Latin Grammy, y como era de esperar, lució radiante. La mexicana llegó al gran evento con un vestido halter de Zuhair Murad y un atrevido look de maquillaje de ojos inspirado en los años sesenta. También llevó su cabello en un recogido creado por Clayton Hawkins. Melissa Barrera Credit: Christopher Polk/Variety via Getty Images Su maquillista, Lilly Keys, utilizó productos de Clinique para crear el look, y nos parece ideal para un look de Nochebuena o una fiesta de año nuevo. Aquí te compartimos todo lo que necesitas para imitarlo. Para crear un diseño gráfico retro, confió en el High Impact Easy Liquid Eyeliner, un delineador que es tan fácil de usar como un marcador. La sombra metálica increíble la logró con los tonos del All About Shadow Quad - Galaxy. Por supuesto, no pudo faltar el High Impact Mascara en sus pestañas. Melissa Barrera Credit: Cortesía de Clinique La actriz es la primera latina en convertirse en una de las embajadoras de la marca global. La estrella habló con PEOPLE sobre la asociación. El nombramiento "significa mucho" para Barrera, comparte. "Clinique es una marca que ha estado presente en América Latina desde que tengo memoria", dice la actriz y cantante de 32 años. "Me encanta la idea de que las mujeres puedan verse en mí... como el rostro de la marca. Me llena el corazón". Melissa Barrera Credit: Cortesía de Clinique "Estoy orgullosa de ser el rostro de una marca que realmente se preocupa por la salud de la piel, la inclusión y el empoderamiento de las mujeres a través del cuidado de nosotras mismas. Son todos los mensajes en los que creo y que quiero que salgan", explicó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El secreto del maquillaje espectacular de Melissa Barrera

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.