Los increíbles looks de maquillaje de Melissa Barrera que vas a querer llevar este verano La actriz mexicana es una de las protagonistas de la película In The Heights a estrenarse este jueves 10 de junio. Por Yolaine Díaz Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando se habla de las nuevas It girls de Hollywood, no podemos evitar mencionar el nombre de Melissa Barrera. Y es que en este momento la actriz mexicana está en boca de todos no solo porque hace poco se convirtió en la primera latina en ser elegida embajadora global de Clinique, sino porque finalmente su esperada película In The Heights, llega a los cines este fin de semana. Ahora bien, además de su belleza y talento, lo que nos fascinadas es su increíble estilo y los fabulosos looks de belleza que ha llevado últimamente. Gracias a las publicaciones que hace en su cuenta de Instagram, nos hemos dado cuenta de que además de una increíble rutina de belleza -se nota que se cuida la piel-, Barrera también es amante del maquillaje y le encanta jugar con las nuevas tendencias y también con los colores más llamativos. En estas últimas semanas en las que la actriz ha estado promocionando dicho proyecto, la hemos visto con looks modernos, originales y muy coquetos que sin duda la colocan entre las mejor vestidas del momento. Para complementar esos increíbles atuendos, Barrera eligió unos looks de maquillaje muy cool, chic y divertidos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Melissa Barrera, looks de maquilalje, maquillaje de verano Credit: Instagram/Melissa Barrera Melissa Barrera, looks de maquilalje, maquillaje de verano Credit: Instagram/Melissa Barrera Melissa Barrera, looks de maquilalje, maquillaje de verano Credit: Instagram/Melissa Barrera Melissa Barrera, looks de maquilalje, maquillaje de verano Credit: Instagram/Melissa Barrera Melissa Barrera, looks de maquilalje, maquillaje de verano Credit: Instagram/Melissa Barrera Melissa Barrera, looks de maquilalje, maquillaje de verano Credit: Instagram/Melissa Barrera La actriz no tiene límites cuando de experimentar con su maquillaje se trata. Le encantan las sombras grises y azules, al igual que las verdes y moradas. También le gustan mucho los delineados gráficos en colores intensos y llevar los labios con tonos nude o brillo. La realidad es que, con ese rostro, todo lo que se ponga le queda de maravilla.

