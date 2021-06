¿Cuál es el nuevo papel de la actriz Melissa Barrera? La protagonista de In the Heights participará en la nueva campaña publicitaria de esta marca de belleza icónica. Por Laura Acosta Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Clinique siempre ha sido de las marcas de belleza favorita entre las latinas y ahora mira hacia el futuro con una nueva embajadora global, Melissa Barrera, la talentosa actriz y cantante mexicana que veremos en la película tan esperada de Lin-Manuel Miranda, In the Heights. Nuestra directora de moda y belleza se sentó con ella para hablar de esta gran oportunidad y para que compartiera sus secretos de belleza. ¿Cómo sucedió esta alianza con Clinique? Yo he deseado tener una campaña a este nivel desde que tengo memoria. Estoy muy feliz de que sea con Clinique por que es una marca con tanta historia y tan icónica. Yo me acuerdo que mi mama siempre lo usó, y para los recitales de baile me maquillaba con sus productos. Siento que he crecido con Clinique como una marca en la que confiamos. Aunque sea maquillaje, todo esta enfocado en el cuidado de la piel como prioridad. ¿Cómo se siente ser la primera latina a ser embajadora de Clinique? Me siento muy afortunada y muy feliz de representar a México y todo América Latina. Para Clinique, era importante tener a alguien que pudiera cruzar fronteras y sentir cercanía con la gente. ¿Cuáles son tus productos favoritos de la marca? ¡El hidratador Moisture Surge esta riquísimo! Yo me lo pongo todas las noches antes de dormir y amanezco con la cara súper hidratada y dewy. Yo no uso mucho maquillaje en mi piel, pero el nuevo Even Better Clinical Serum Foundation me encanta. Sientes como si te pusiste una mascarilla hidratante. ¿Qué secretos de belleza has aprendido de tu familia? Mi mamá siempre me decía que no saliera de la casa sin bloqueador solar. Creo que es una de las cosas más importantes de la rutina de la belleza. Crecí en una casa de puras mujeres y siempre experimente con la belleza y el maquillaje. Me gusta jugar con los productos nuevos y divertirme con colores diferentes. Estaremos siempre pendientes de la carrera de la talentosa Melissa Barrera que siempre nos sorprende con su afán de abrir caminos a tantas chicas latinas como ella que sueñan en grande.

