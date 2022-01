Melania Trump subastará una de las piezas que usó cuando fue primera dama Se trata del sombrero blanco que usó para recibir en la Casa Blanca al presidente de Francia Emmanuel Macron y a su esposa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tenemos que admitir que hace rato no sabíamos nada de Melania Trump y la verdad más que extrañarla a ella, extrañamos sus fabulosos looks. Pero empezamos el año con noticias suyas y aunque no precisamente nos deleitó con uno de sus increíbles atuendos, la noticia sí tiene que ver con moda. Resulta que la exprimera dama anunció que estará subastando el elegante sombrero blanco que usó durante la visita a la Casa Blanca del presidente de Francia Emmanuel Macron y su esposa Brigitte Macron, en el 2018. En esa ocasión Melania llevó un sofisticado conjunto blanco de falda a la rodilla y chaqueta asimétrica con cinturón, de Michael Kors, que complementó con zapatos negros de punta y un llamativo sombrero blanco, hecho para ella por el diseñador y su estilista personal, Hervé Pierre. Es precisamente este sombre el que la esposa de Trump estará subastando, al igual que una pintura de sus ojos hecha por el artista francés Marc-Antoine Coulon y una obra de arte digital. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El sombrero está firmado por la exprimera dama, y según el comunicado, parte de las ganancias que obtenga de las tres piezas irán al Be Best Program, creado por la propia Melania, y al parecer la otra parte se usará para dar becas escolares. Melania Trump Credit: Cheriss May/NurPhoto via Getty Images Melania Trump Credit: Alex Wong/Getty Images La subasta, titulada Head of State Collection, estará disponible desde el próximo 11 de enero hasta el 25 de dicho mes, y empieza a $250,000. Eso sí, las ofertas solo serán aceptadas en Sol, una forma de criptomonedas.

