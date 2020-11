Close

¡Una elegantísima Melania Trump crea fuerte polémica por acudir a votar sin cubrebocas! Aunque la esposa de Donald Trump eligió un look muy favorecedor que resaltaba su esbelta figura, un vestido de Gucci valorado en 4,500.00 dólares, lo que más llamó la atención fue que la primera dama no portaba la obligada mascarilla. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¿Por quién habrá votado hoy Melania Trump? ¡Esa es la pregunta del millón! La bella esposa del presidente Donald Trump, primera dama de los Estados Unidos, acudió hoy a votar en estas nuevas elecciones a la presidencia, muy elegante con grandes lentes oscuros… ¡Pero sin cubrebocas! La exmodelo acudió con su personal de seguridad a un centro de votación el martes por la mañana en Palm Beach, Florida, cerca del resort de su esposo, Mar-a-Lago. Al observar que la mujer del presidente era la única en no llevar puesta la obligatoria mascarilla para entrar al recinto, las redes comenzaron a arder con opiniones encontradas. Image zoom Credit: Getty Images “¡Qué irresponsable!”, se quejaba uno; otro, le defendía: “Su cara es demasiado bonita para que la esconda”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En esta ocasión, Melania eligió un look muy favorecedor que resaltaba su esbelta figura. Valorado en 4,500.00 dólares, iba ataviada con un precioso vestido de Gucci, que reflejaba uno de los clásicos estampados de la firma, sin mangas y de cuello redondo. Image zoom Credit: Getty Images No podía faltar, como complemento, una de sus bolsas favoritas de la firma Hermès. El toque más natural lo daba su melena recogida de forma casual, que dejaba caer dos mechas de cabello enmarcando su rostro. Image zoom No falta mucho para que Melania Trump, quien ha sido víctima de infinidad de memes por la forma en que evita tomar la mano de su esposo en los actos públicos, sepa si tendrá que pasar cuatro años más bajo la enorme responsabilidad de continuar ejerciendo como primera dama o si, por el contrario, podrá llevar a partir de ahora una vida mucho más privada, sin verse sometida al constante escrutinio del ojo público.

