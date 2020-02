Mira los dos vestidos de Carolina Herrera que lució Melania Trump durante su tour en la India La primera dama no lució piezas de ningún diseñador del este país. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Donald Trump puede ser el uno de los hombres más poderosos del mundo, pero no podemos negar que su esposa ha ganado mucha notoriedad desde que llegó a la casa blanca y no necesariamente por sus convicciones ni por sus discursos, sino por su estilo. Y es que ya sea para ir a un evento oficial en Estados Unidos o para acompañar a su esposo en viajes diplomáticos, la primera dama siempre da mucho de qué hablar gracias a los atuendos que lleva, sobretodo cuando está en tierras extranjeras. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja concluyó su tour de dos días por algunas ciudades de la India y desde que bajó del avión presidencial, la exmodelo acaparó todas las miradas gracias al elegante jumpsuit blanco que portaba. Ya estando en el país asiático también la vimos con un cómodo vestido camisero blanco con estampado floral de Carolina Herrera, que acentuó con un cinturón rojo. Pero el look que está dando más de que hablar es el que eligió para cena de estado en el palacio presidencial, en Nueva Delhi. Para la ocasión Melania volvió a elegir una pieza de la casa de moda Carolina Herrera. La vimos llegar con un traje rosado fucsia de mangas anchas y delicada abertura frontal que tenía una gran similitud con un sari, un atuendo típico de dicho país. Image zoom Image zoom Image zoom Lo que ha sorprendido es que la primera dama no haya optado por lucir una pieza de algún diseñador de esta nación tal y como lo ha hecho cuando ha visitado otros países. Lo único que la vimos llevar que hacía honor a la India fue el cinto que le agregó al jumpsuit blanco que lució al llegar al país, el cual fue confeccionado con una vintage proveniente de ese país. Advertisement

Mira los dos vestidos de Carolina Herrera que lució Melania Trump durante su tour en la India

