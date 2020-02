Todos los detalles del look que portó Melania Trump en su primer día en la India La primera dama llevó un detalle que le hacía honor al país. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Sin duda alguna Donald Trump es uno de los hombres más poderoso del mundo y también uno de los más polémicos, pero no podemos negar que su esposa Melania es quien se roba la atención dónde quiera que va y todo gracias a sus increíbles atuendos. Y es que ya sea para ir a un evento oficial en Estados Unidos o para acompañar a su esposo en viajes diplomáticos, la primera dama siempre luce impecable. Por eso por más que el presidente siempre esté envuelto en muchas controversias, ella por su parte hace ruido, pero con su estilo y el primer look que llevó durante su visita relámpago a la India no fue la excepción. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja se embarcó en un tour de apenas dos días y cuando salió de la Casa Blanca ataviada con un look muy cómodo y sobretodo muy chic que incluía in pantalón cropped a cuadros, un top azul marino de cuello alto, abrigo negro y zapatos planos. Pero al bajarse del avión presidencial en el país asiático la vimos con un jumpsuit crema de manga larga y cuello alto de Atelier Caito for Herve Pierre, el que combinó con un cinto hecho de seda vintage verde y dorado. Según un post que puso el diseñador en su cuanta de Instagram, dicho accesorio fue hecho de una tela de la India que data de principios del siglo XX. Image zoom Image zoom Image zoom Para terminar de complementar su look, la primera dama optó por zapatos blancos de punta, un sencillo maquillaje y ondas sueltas en su melena. Por su parte el presidente llevó un traje negro y una llamativa corbata amarilla. La pareja piensa visitar tres ciudades en dos días y una de las primeras paradas fue el imponente Taj Mahal. Estaremos atentas a ver los otros looks que luzca la primera dama porque estamos seguras de que, como siempre, serán memorables. Advertisement

