Melania Trump se presentó a votar con un look de más de $20,000 Además de su costoso atuendo, la primera dama desató críticas al no llevar mascarilla Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si bien está casada con uno de los hombres más poderosos del mundo y también uno de los más controversiales, tenemos que admitir que Melania Trump se roba la atención donde quiera que va y todo gracias a sus increíbles atuendos. Y es que ya sea para ir a un evento oficial en Estados Unidos o para acompañar a su esposo en viajes diplomáticos, la primera dama siempre luce impecable. Ahora bien, su más reciente look la tiene en boca de todos y no por buenas razones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Resulta que la primera dama de Estados Unidos se presentó en una localidad de Palm Beach, Florida a ejercer su derecho al voto y lo hizo sin llevar una mascarilla puesta, algo que la hizo el centro de muchas críticas. Pero, además de su falta de tacto al no llevar protección en contra de la COVID-19, algo que también desató habladurías, fue el costoso atuendo que eligió para la ocasión. La exmodelo llegó al lugar ataviada con un elegante vestido crema estampado y plises en la parte inferior, de Gucci, que cuesta $4,500. Image zoom Credit: Joe Raedle/Getty Images Image zoom Credit: Getty Images Image zoom Credit: Getty Images Y como si su costoso vestido fuera poco, Melania también optó por llevar zapatos cremas de punta, de Christian Louboutin, que cuestan entre $800 y $900, al igual que lentes la marca Céline que cuestan aproximadamente unos $400. Ahora bien, lo verdaderamente costoso de todo su look, fue el bolso modelo Kelly (diseñado en honor a la princesa Grace Kelly) de la marca Hermès, que tiene un costo de entre $15,000 y $20,000. Eso quiere decir que, para ejercer su derecho al voto, la primera dama llevó encima más de $20,000. ¡Wow!

