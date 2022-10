Las 7 mejores webs para comprar zapatos Sin duda uno de los accesorios en los que la mayoría de las mujeres invierten más dinero es en el calzado. Por eso, estas 7 webs te ayudarán a ampliar tus opciones de zapatos para combinar tus outfits. ¡Ten cuidado a la hora de comprar porque los querrás todos! Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir 1.Amazon: Es una de las tiendas virtuales más grandes y conocidas. A través de su versión para Android no tendrás que encender tu computadora para comprar tus zapatos. Es tan ágil que te da la opción de inscribirte para recibir notificaciones diarias sobre ofertas, y rastrear tus pedidos. 2. Nordstrom: Si quieres darte un capricho porque cumples años, porque te gradúas o porque sí, date un paseo por la tienda virtual y en específico por la sección de zapatos de Nordstrom, sitio donde encontrarás diseños de primer nivel, como este. 3. Zalando: La moda de esta aplicación viene desde Europa, así que ya tendrás una idea de las fantásticas opciones que te encontrarás. Aunque también ofrecen ropa, accesorios y tecnología, uno de los departamentos más fuertes es el que adorna tus pies. Descarga en versión Android, Windows Phone e iOS. ¡Mira la belleza! Mujer luciendo sandalias de tacón Mujer luciendo sandalias de tacón | Credit: Getty Images 4. Asos: Es la competencia directa de Zalando. Su catálogo es amplio y, según cuentan los mismos usuarios a través de los comentarios que dejan en la aplicación, es muy eficiente en sus envíos. La puedes descargar en tu móvil con Android o iOS. 5. Etsy: Rápidamente hicimos un barrido por la sección de calzado y quedamos encantadas. Estando ahí tendrás que ingeniártelas para que el dinero de tu tarjeta de crédito o débito no se te acabe porque tienes una amplia línea de zapatos entre sandalias, botas, tacones, merceditas, zuecos y muchos más. Disponible para Android y App Store. 6. Foot Locker: Por supuesto que uno de los estilos más perseguidos por todas las mujeres son los deportivos. Si amas el deporte, acá encontrarás los tenis y zapatillas que están al grito de la moda. Si tienes un móvil o tablet con App Store, la podrás descargar sin problema. 7. Sarenza: Es un sitio especializado solo en la venta de zapatos. Su página web afirma que ofrecen 595 marcas de calzado y más de 36.000 modelos. ¿Qué chica se va a resistir a comprar acá? Su app está disponible en App Store y Google Play. ¡A consentir tus pies! Créenos, ¡ningún psicólogo es capaz de entender el poder curativo que tienen un par de zapatos nuevos!

