Los vestidos más inolvidables de los premios Oscar

Elegantes, atrevidos, rompedores... en la extensa vida de los premios Oscar hay varios diseños que se nos han quedado grabados. Repasamos los más memorables.

Cher

La cantante y actriz sacó la artillería pesada en la edición de los premios en 1986. Lentejuelas, satín, plumas, crop top... ¡se lo puso todo!

Penélope Cruz

Dicen que en 2007 Penélope tenía claro que acudiría a la gala con un diseño de John Galliano, pero un accidente con la cremallera le hizo decantarse por este Versace color rosa empolvado con corpiño estilo corsé y larga cola.

Angelina Jolie

Uno de los vestidos más parodiados de la historia de los premios fue el Versace negro con gran abertura con el que la actriz presumió pierna en 2012.

Gwyneth Paltrow

Corría el año 1999 cuando la ahora gurú del wellness se llevó el Oscar a mejor actriz por su papel en Shakespeare in Love con este increíble vestido pastel de Ralph Lauren.

Jennifer López

Nos encanta este diseño de Elie Saab en capas de tul color nude y pedrería que la nuyorican modeló en 2015. Con escote profundo y fiel a su estilo sensual, fue una de las más elegantes.

Halle Berry

En 2002, cuando aún no estaban de moda los naked dress y Elie Saab era casi un desconocido, la actriz apostó por este diseño con bordados florales y falda satinada en color vino tinto de corte sirena con cola, muy favorecedor.

Julia Roberts

Para recoger su Oscar en 2001, la actriz eligió este diseño de Valentino blanco y negro súper elegante.

Zoë Saldaña

Este vestido con cuerpo de lentejuelas irisadas y falda en una paleta de morados degradados con volantes de tul de Givenchy convirtió a la actriz de raíces dominicanas en una de las mejor vestidas de 2010.

Salma Hayek

Solo ella podría pasear ese moño como si fuera una reina gracias al traje con escote halter enjoyado y el cuerpo de terciopelo negro de corte columna firmado por Alexander McQueen que la mexicana vistió en 2013.

Nicole Kidman

Es difícil decantarse por uno de los looks que ha lucido la actriz australiana en la alfombra, siempre espectacular. Pero este diseño de inspiración oriental, en seda amarilla con bordados firmado por John Galliano para Dior que vistió en 1997 es de los mejores.

Lupita Nyong'o

Este sencillo y sublime vestido de Prada en auzl pastel con escote profundo y falda fluida convirtió a la actriz en princesa en el 2014, quien además se llevó la estatuilla a casa por su papel en 12 years a slave.

Björk

No podía faltar este original vestido-cisne del diseñador Marjan Pejoski que lució la cantante islandesa en la edición de 2001.

