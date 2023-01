Los mejores looks en la alfombra de los premios Golden Globes del 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Selena Gomez, Ana de Armas y Jenna Ortega Credit: Amy Sussman/Getty Images; Todd Williamson/NBC/NBC via Getty Images (2) Dale un vistazo a las espectaculares galas que lucieron las famosos en su paso por la alfombra roja de la edición número 80 de los premios Golden Globes de este año, que tuvo lugar en el hotel The Beverly Hilton de Los Ángeles. Empezar galería Jenna Ortega Jenna Ortega Credit: Photo by Todd Williamson/NBC/NBC via Getty Images La protagonista de la exitosa serie Wednesday dejó atrás el negro y decidió presumir su silueta y mostrar un poco de piel con este sexy y sofisticado modelo de color caramelo de Gucci. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Monica Barbaro Mónica Bárbaro Credit: Getty Images / Amy Sussman La actriz de raíces mexicanas, que participó en la película Top Gun: Maverick, sorprendió a todos con este elegante vestido rojo de tul en corte clásico y de escote corazón. 2 de 8 Ver Todo Ana de Armas Ana de Armas Credit: Photo by Todd Williamson/NBC/NBC via Getty Images Después de protagonizar el icónico y sensual personaje de Marilyn Monroe en la película Blonde, la actriz cubana escogió un vestido de Louis Vuitton en la clásica combinación de blanco y negro, ceñido al cuerpo que resaltaba sus curvas. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Anya Taylor-Joy Anya Taylor-Joy Credit: Getty Images / Amy Sussman Deslumbrante y espectacular, así lució la protagonista de la exitosa serie de Netflix The Queen's Gambit con este modelo minimalista de dos piezas en color amarillo de Dior. 4 de 8 Ver Todo Selena Gómez Selena Gomez La actriz y cantante encantó con este traje en terciopelio en color berenjena con mangas abullonadas en satín. 5 de 8 Ver Todo Salma Hayek Salma Hayek Credit: Photo by Todd Williamson/NBC/NBC via Getty Images La legendaria actriz mexicana derrochó estilo y elegancia con este diseño ajustado en un tono champán de transparencias y brillo, que hacía contraste con las dos tiritas terciopelo negro de su vestido. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jessica Chastain Jessica Chastain Credit: (Photo by Kevin Mazur/Getty Images) La actriz estadounidense llevó de puro glamour a la alfombra de los premios con este distingo diseño transparente y sin tirantes de Oscar de la Renta, adornado con cristales plateados. 7 de 8 Ver Todo Lily James Lily James Credit: Amy Sussman/Getty Images) ¡Divina! La actriz y modelo británica llegó al evento envuelta en este modelo Versace de dos piezas y con tiras de seda en rojo sangre. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

