Las mejores galas de Miss Universo 2022 a su paso por Asia

R'Bonney Gabriel

La reina de belleza R'Bonney Gabriel causó sensación con los increíbles y originales atuendos que lució en su visita a Indonesia, Vietnam, Tailandia y Malasia. ¡Estos fueron nuestros vestidos favoritos!

Sofisticada

Con este elegante y ceñido vestido negro de Chung Thanh Phong, la modelo nos enamoró durante un encuentro con la prensa en su visita a la ciudad Ho Chi Minh City en Vietnam.

Regia

En su última noche en dicho país, la modelo lució este increíble traje con cola de plumas del diseñador Đỗ Long. ¡Wow!

Creadora

La también diseñadora de modas modeló esta pieza de seda que ella misma creó con materiales ecológicos.

Preciosa

En una de las galas en Malasia, la modelo llevó este vestido de pronunciado escote hecho por la diseñadora egipcia Ramona Designs inspirada en el brillo y la belleza del zafiro.

Tradicional

En su primer día en la capital de Indonesia, la reina de belleza vistió la hermosa ropa tradicional para conocer al rey de Ubudi.

Rojo pasión

En un evento para anunciar a la nueva titular de los derechos de Miss Universe Vietnam, la reina de belleza optó por usar un ao dai de lentejuelas rojas de Bao Bao que combinó con un collar de perlas.

De blanco

La estadounidense de 28 años impactó en su visita al primer ministro de Tailandia con este espectacular vestido blanco.

Reina

En su paso por la ciudad de Bali, Gabriel se vio impresionante en esta corsetería en tono oro de la diseñadora Diana M. Putri.

