Los mejores vestidos en el afterparty de la gala del Met 2023

Doja Cat, JLo y Dua Lipa Credit: Instagram Oscar de la Renta | Photo by Gotham/GC Images | Backgrid/The Grosby Group

Si bien la alfombra roja es la oportunidad para que las estrellas luzcan sus más destacados y extravagantes diseños, la fiesta que viene después es una extensión de este momentum ¡y las celebridades no nos decepcionaron! Esta es la lista de nuestras favoritas.

Kendall Jenner y Bad Bunny
Kendall Jenner and Bad Bunny Credit: Photo by Gotham/GC Images
La modelo llevó la vestimenta desnuda al siguiente nivel, optando por una tanga y un sostén visibles debajo de una minifalda transparente de Nensi Dojaka. El cantante lució casual con una chaqueta marrón, una camiseta blanca y pantalones negros.

Penélope Cruz
Peelope Cruz Credit: (Photo by Gotham/GC Images)
La guapísima actriz se puso un elegante mini vestido negro Chanel que presentaba la flor de camelia característica de la casa de moda francesa.

Jennifer López
Jennifer López Credit: Photo by Gotham/GC Images
La cantante y actriz continuó irradiando elegancia en la fiesta y optó por una camisa blanca y una falda negra de abertura en el centro de Ralph Lauren.

Doja Cat
Doja Cat Credit: Instagram / Oscar de la Renta
La cantante siguió con su línea gatubela y se vio increíble con este top de flecos y falda trapeada en tono rosa de Oscar de la Renta.

Cara Delevingne
Cara Delevingne Credit: (Photo by Gotham/GC Images)
La modelo y actriz optó por un atuendo claramente influenciado por el estilo característico de Karl Lagerfeld, hasta sus guantes sin dedos, la corbata de moño negra y el cabello blanco.

Dua Lipa
Dua Lipa Credit: Backgrid/The Grosby Group
La cantante rompió las expectativas con este ochentero atuendo de Channel en blanco y negro.

Kylie Jenner
Kylie Jenner Credit: Photo by Gotham/GC Images
La empresaria y modelo derrochó glamour con este vestido largo en blanco y negro, inspirado en el estilo del esmoquín.

Irina Shayk
Irina Shayk Credit: Photo by Gotham/GC Images
La modelo sorprendió con este atuendo casual de camiseta sin mangas con pantalones de chándal y botas brillantes.

Rita Ora
Rita Ora Credit: Photo by Gotham/GC Images
Con este abrigo oversize y ataviada con joyas vintage de Chanel, la cantante británica lució súper chic.

Ariana DeBose
Ariana DeBose Credit: Photo by Lexie Moreland/WWD via Getty Images
La actriz lució increíble con este vestido gris transparente con detalles en plumas.

Olivia Rodrigo
Olivia Rodrigo Credit: Photo by Lexie Moreland/WWD via Getty Images
La cantante lució elegante y sofisticada con este mini vestido.

