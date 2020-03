Encontramos los trench coats más cool para que luzcas fabulosa durante la primavera Encontramos opciones para todos los gustos By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tenemos que admitir que este año el invierno no ha sido tan difícil en muchas de las ciudades que más sufren con las bajas temperaturas, pero de igual manera hemos tenido que estar usando nuestros abrigos por varios meses. Por suerte, en ciudades como Nueva York, Nueva Jersey y Filadelfia ya se han sentido temperaturas de hasta 60 grados Fahrenheit, algo poco usual para los meses de febrero y marzo. Eso india que la primavera está a la vuelta de la esquina y con ella temperaturas increíbles que nos permiten llevar jackets o abrigos más ligeros como las famosas gabardinas o trench coats. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y es que este tipo de abrigos nos ayudan en esa transición entre los meses fríos y las cálidas temperaturas del verano. Esta es la pieza más necesaria de la temporada de primavera y un must have para las chicas que les gusta estar a la moda. Las gabardinas no solo se ven superchic y modernas, sino que también te puede evitar uno que otro resfriado en esos días que la temperatura es impredecible. Sabemos que las gabardinas más populares son las clásicas a la rodilla o más cortas en color caqui o crema y creemos que todas las chicas deben tener uno porque además son también excelentes para el otoño. Pero para suerte de las chicas que les gusta experimentar con la moda, ahora vienen en todos los colores, en diferentes tipos de telas y con estampados super cool. Image zoom Trench Coat, de London Fog Heritage. $79.99. Marshalls.com. Image zoom Image zoom Image zoom Soft Trench Coat, de Ann Taylor. $79.99. Anntaylor.com. Image zoom Cortesía Tan faux leather snake print trench coat, de Missguided. $93. Missguided.com. Image zoom Belted Lightweight Trench Coat, de Worthington. $64.99. Jcpenney.com. Image zoom Double Breasted Cotton Trench Coat, de Ave Les Filles. $179. Nordstrom.com. Image zoom Image zoom Image zoom Image zoom Trench Coat with Check Splicing, de Asos Design. $119. Asos.com. Las tiendas tienen trench coats para todos los gustos y también para todos los presupuestos. Pero recuerda que si prefieres tener solo uno la mejor opción es que inviertas un poco más y compres uno de buena calidad. Pero si prefieres tener varios y en diferentes colores, puedes comprarlos a precios más asequibles. Mira a continuación los coquetos trench coats que encontramos y elige tu favorito. ¿Lista para la primavera? Advertisement

