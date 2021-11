Los mejores tratamientos estéticos para los hombres El Dr. Campos nos cuenta cómo los chicos pueden aprovechar de estas técnicas de rejuvenecimiento Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Te sorprendería saber que los procedimientos cosméticos son cada vez más populares entre los hombres? Las estadísticas anuales de 2016 de la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos mostraron que los hombres optaron por más de 1.3 millones de procedimientos cosméticos solo en ese año. Esta popularidad se debe a que muchos están aprendiendo lo fácil que puede ser lucir más vital, masculino y atractivo. Y con el fenómeno de las redes sociales ¡Todos queremos vernos bien! El Dr. Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, nos cuenta el top 5 de los tratamientos estéticos más populares entre los caballeros. ¿Por qué este interés? Aunque existe, sobre todo en nuestra comunidad, una visión machista sobre este tema, el interés masculino por la estética va en aumento y se debe en parte al fenómeno de las redes sociales. En estos espacios pueden conocer todos los tratamientos disponibles y ven que hay cada vez más hombres realizándolos. Los hombres son más reticentes a probar, pero una vez que lo hacen son más constantes que las mujeres, que se mueven mucho más por impulsos. Las preocupaciones principales de los hombres son el rejuvenecimiento facial, los problemas capilares y, cada vez más, corporales para combatir la obesidad, eliminar la grasa de zonas localizadas y cuidar la piel. Botox: el rey de los tratamientos Las inyecciones de Botox son una excelente opción para los hombres. En ocasiones también llamado Brotox, es un procedimiento mínimamente invasivo que te ayudará a lucir más joven y vital. Estas inyecciones temporales pueden reducir las arrugas, retrasar el envejecimiento y suavizar las arrugas en la frente o en las patas de gallo. También puede ayudar a frenar la hiperhidrosis o sudoración excesiva, una condición muy común en la población tanto femenina como masculina. Su costo oscila entre los $250 a $500 por área de tratamiento. Dado que el Botox no es permanente, tendrá que continuar los tratamientos para obtener resultados continuos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rellenos dérmicos Hay una variedad de rellenos dérmicos disponibles para hombres en función de lo que intentan lograr. Juvederm y Restylane son los dos rellenos más comunes. Se utilizan para corregir los pliegues faciales y las líneas que se desarrollan entre la nariz o las comisuras de la boca. Estos rellenos contienen ácido hialurónico, que nuestro cuerpo ya produce. Cuando se inyecta en el área de tratamiento, las líneas se reducen instantáneamente y los resultados duran de seis a 12 meses. Al igual que el Botox, los rellenos son una solución temporal, por lo que es importante tener en cuenta que cada sesión cuesta $500 o más. Rejuvenecimiento facial En esta categoría se encuentra una variedad de tratamientos bastante amplia. Tratamientos faciales como los peelings químicos ideales para tratar las cicatrices del acné, la pigmentación o las arrugas. Así como procedimientos con microagujas, faciales de plasma, microdermoabración y tecnología láser Sea cual sea la elección el objetivo es lograr una piel de aspecto más suave, saludable y brillante. Tratamientos corporales La sociedad ha tomado más conciencia sobre la importancia del ejercicio físico, pero es muy difícil eliminar la grasa abdominal rebelde. Por eso no es nada sorprendente que los caballeros acudan a tratamientos como, por ejemplo, el electromagnetismo de alta intensidad, el bodysculpt o el tensado abdominal no quirúrgico que atacan y destruyen las células grasas, además de que ayudan a tensar la piel y moldear el área donde se aplica. Son seguros, fáciles y rápidos. Depilación láser La depilación láser es otro procedimiento popular entre los hombres. La depilación láser utiliza energía de la luz para calentar los folículos pilosos y luego destruirlos y evitar que vuelvan a crecer. Es un tratamiento muy seguro y eficaz en el que los pacientes pueden ver una reducción del crecimiento del cabello en un 80-90% después de un ciclo de tratamiento. Una última recomendación… No podemos terminar sin mencionar la terapia de plasma capilar, que consiste en estimular la regeneración celular a través de la bioestimulación con la aplicación del plasma rico en plaquetas obtenido del mismo paciente. En resumen, es un mito que los hombres no cuidan su físico y su aspecto personal. Si estás considerando realizarte alguno de los procedimientos que te compartí, siempre acude a un profesional. La seguridad no tiene géneros.

