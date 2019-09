Lunch con Ursula: aprende con el maquillador Gato a adaptar los looks de pasarela al día a día No te pierdas las tendencias que más se llevarán la próxima temporada interpretadas por un experto en maquillaje de pasarela ¡Lo vas a querer copiar! By Redacción People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cuando uno lleva casi dos décadas entre brochas y pinceles en el backstage de los desfiles top de la semana de la moda de Nueva York, puede considerarse más que un experto. Hablamos del maquillador español y embajador de Maybelline New York, Gato, con el que nos hemos sentado a repasar las tendencias que más se llevarán . No te lo pierdas. ¿Qué tendencias te han llamado más la atención en esta edición de la NYFW? Estamos viendo dos tendencias muy opuestas: por un lado looks super artísticos que realmente te preguntas cómo trasladarlo a la calle y, al contrario, diseñadores que buscan un look muy fresco y natural y sobre todo muy fáciles de hacer para cualquiera en la calle. ¿Cómo se consigue ese look natural cuando no tienes la piel de una modelo? Elige siempre la base de maquillaje en exactamente el tono que tu piel necesita y con una fórmula que no sea ni muy mate ni muy brillante. Por ejemplo si tienes manchas yo recomiendo usar un precorrector naranja porque la base no lo va a tapar y el resultado va a quedar con un tono gris. Image zoom Maybelline Y en materia de cejas, ¿qué se lleva? Yo ahora lo que más uso son los micro lápices porque te permiten ir dibujando y rellenando para que la ceja parezca más poblada y luego con esta herramienta dibujar tres pelitos en la zona más cerca de la frente y otros dos o tres pelitos más en el extremo de las cejas donde suele haber más escasez de vello. ¡Queda super natural! ¿Cuál crees que tu tendencia favorita para este curso? La diversidad es la gran tendencia y ojalá sea la gran tendencia de la década. Que quede claro que lo más importante ahora no es un ideal de belleza sino que el ideal de belleza está en cada persona. Advertisement EDIT POST

