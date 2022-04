Este modelo de sostenes se han vuelto muy popular ahora que muchas están regresando a la oficina Si tú también te vas a comprar los tuyos, estas son las cosas que debes tener en cuenta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para muchas mujeres, los sostenes son lo más incómodo del mundo y evitan usarlos siempre que pueden. Para otras, llevarlos es una necesidad, aunque eso, no les quita que de vez en cuando sean molestosos. La realidad es que los sostenes son una parte esencial de la vida de muchas mujeres y para eso fueron creados, para dar soporte y seguridad en todo momento. Ahora bien, en los últimos dos años hemos pasado por una etapa muy difícil con la pandemia, una que nos llevó a quedarnos en casa por mucho tiempo y de paso a dejar a un lado algunas piezas de vestir, entre ellas los sostenes con varillas. Por eso, ahora que ya las cosas han vuelto a cierta normalidad y que a muchas les toca regresar a la oficina, este tipo de sostenes han vuelto a convertirse en un must. De hecho, la prestigiosa marca de ropa íntima Journelle ha reportado que las ventas de este tipo de sostenes se han triplicado en los último meses. "El sostén con varillas tomó el asiento trasero durante la pandemia", explica Sapna Palep, Co-CEO de Journelle. "Ahora las mujeres están buscando un sostén con varillas que les ofrezca más soporte y forma, algo que no ofrecen los que no tienen varillas". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Si bien los sostenes tipo bralettes son supercómodos y perfectos para usar en casa y hasta con cierta ropa, no podemos negar que para los clásicos sostenes con varillas son muy necesarios para ciertas ropas y en especial, para las chicas que tienen senos grandes. Eso sí, es posible que los que tengas en tu gaveta ya no te sirvan o no te queden igual de cómodos que antes y la experta explica por qué. Sostenes con varillas Credit: Cortesía Victoire Plunge Bra, de Journelle. $74. journelle.com Sostenes con varillas Credit: Cortesía One Fab Fit Everyday Full Coverage Raceback Bra, de Maidenform. $17.45. walmart.com sostenes con varillas Credit: Cortesía Freya Starlight Side Support Bra, de Bare Necessities. $62. barenecessities.com Sostenes con varillas Credit: Cortesía Never Say Never Balconette Bra, de Cosabella. $98. cosabella.com "Cuando evaluemos nuestro clóset y veamos lo que nos queda, también es importante revisar las gavetas de la ropa interior. Con cualquier cambio de estilo de vida como dietas, ejercicios, medicamentos y embarazo, el tamaño o forma de tus senos puede cambiar. La edad y la gravedad también pueden afectar tu parte superior", dice Palep. "Pruébate tus sostenes y haz una evaluación. ¿Tienes parte de sus senos saliéndose por los lados?, ¿la banda trasera se sube?, ¿se te bajan los tirantes?, ¿las varillas te incomodan? ¿tu sostén tiene más de seis meses? Estos son signos que indican que es tiempo de buscar otro sostén. Encontrar la talla perfecta, es el factor más importante a la hora de buscar un sostén".

