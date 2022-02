Celebra National Lash Day con las pestañas más divinas de tu vida Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería pestañas, rimel, mascara Credit: Getty Images ¿Sabías que el 19 de febrero es el día nacional de las pestañas? Aquí te tenemos una lista con los mejores rímeles y herramientas para lograr una mirada impactante. Empezar galería Pestañas preparadas Eyelashes, pestañas, national lash day, rimeles, herramientas Credit: Cortesía Para lograr los mejores resultados posibles, debes empezar con un primer infalible como este. Cils Booster Xl Enhancing Lash Primer, de Lancôme. $28.00. lancome-usa.com 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Volumen increíble Eyelashes, pestañas, national lash day, rimeles, herramientas Credit: Cortesía Este cepillo de cerdas onduladas da el efecto de pestañas postizas largas y voluminosas. Monsieur Big Volumizing Mascara, de Lancôme. $27.00. lancome-usa.com 2 de 9 Ver Todo Antigravedad Eyelashes, pestañas, national lash day, rimeles, herramientas Credit: Cortesía ¿Pestañas lacias? Dales el rizo que buscas con esta mascara increíble. Roller Lash Curling Mascara, de Benefit. $27.00. benefitcosmetics.com 3 de 9 Ver Todo Anuncio Lujo total Eyelashes, pestañas, national lash day, rimeles, herramientas Credit: Cortesía Nos fascina esta opción de la marca de lujo YSL que te durará el día entero sin correrse. Lash Clash Extreme Volume Mascara, de YSL. $29.00. Sephora.com 4 de 9 Ver Todo Opción vegana Eyelashes, pestañas, national lash day, rimeles, herramientas Credit: Cortesía Logra un look natural con esta opción creada con ingredientes sanos y un envase reciclado. RISE Mascara, de MILK Makeup. $28.00. milkmakeup.com 5 de 9 Ver Todo Mejor precio Eyelashes, pestañas, national lash day, rimeles, herramientas Credit: Cortesía Si buscas una ganga, prueba uno de los rímeles más populares por sólo $5. Lash Princess False Lash Effect Mascara, de essence. $4.99. target.com 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Un esencial Eyelashes, pestañas, national lash day, rimeles, herramientas Credit: Cortesía ¡Todas las amantes del maquillaje de ojos necesitan un rizador de pestañas! Aquí te tenemos una recomendación clásica. Eyelash Curler, de Shiseido. $23.00. Sephora.com 7 de 9 Ver Todo La última innovación Eyelashes, pestañas, national lash day, rimeles, herramientas Credit: Cortesía Y si quieres algo diferente para rizar tus pestañas, prueba esta herramienta que trabaja como una minitenaza. Heated Eyelash Curler, de Lash Star. $39.00. lashstarbeauty.com 8 de 9 Ver Todo Ayúdalas a crecer Eyelashes, pestañas, national lash day, rimeles, herramientas Credit: Cortesía ¿Pestañas finas? Prueba este suero para promover crecimiento y volumen. Lash Growth Express™, de Actsyl. $31.99. actsyl.com 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

