Los mejores regalos para cada signo zodiacal

Aries

Regalos para cada signo zodiacal Credit: Cortesía Fuerte, valiente y capaz. Prepárala para cualquier cosa con un bolso que puede llevar al trabajo, el gimnasio y más. The Ella Tote 2.0 With Lunch Bag & Shoe Bag, de MinkeeBlue. $197.00. minkeeblue.com

Tauro

Regalos para cada signo zodiacal Credit: Cortesía Amantes del bienestar y la comodidad. Ayúdale crear un hogar sereno con estas almohadas divinas. Lil' Pop Succulent - Plush Pillow, de Green Philosophy. $45.00. greenphilosophy.co

Géminis

Regalos para cada signo zodiacal Credit: Cortesía Curioso, espontáneo y juguetón. ¡Le encantará probar unos caramelos artesanales! Madre Mía Pack, de Tamalitoz. $28.00. tamalitoz.com

Cáncer

Regalos para cada signo zodiacal Credit: Cortesía Dulce, transparente y amante de la familia, quedará maravillada con una joya personalizada llena de significado. Map Jewelry, de Talia Sari. $159.00. taliasari.com

Leo

Regalos para cada signo zodiacal Credit: Cortesía Creativos y extrovertidos, los de signo necesitan expresarse con un micrófono para cantar o crear un podcast. Eyeball Microphone, de Kaotica. $175.00. kaoticaeyeball.com

Virgo

Regalos para cada signo zodiacal Credit: Cortesía Observadores, pacientes y amantes de la perfección– ¡entretenla con un rompecabezas divertido! Wooden Jigsaw Puzzle, de Nautilus Puzzles. $124.95. nautiluspuzzles.com

Libra

Regalos para cada signo zodiacal Credit: Cortesía Este signo busca la belleza y la armonía en la vida y lo encontrará con una rutina del cuido de la piel. Body Butter, de Truffoire. $68.00. truffoireworld.com

Escorpio

Regalos para cada signo zodiacal Credit: Cortesía Valiente, escurridizo y misterioso. Ayúdalos relajarse son una colección de tés artesanales. Afternoon Tea Selection, de Mark T. Wendell Tea Company. $44.25. marktwendell.com

Sagitario

Regalos para cada signo zodiacal Credit: Cortesía Curiosos y con necesidad de descubrir el mundo entero, se sentirán como en una aventura a un país lejano con esta vela de coco. Grapefruit & Orange, de Backyard Candles. $12.50. backyardcandles.com

Capricornio

Regalos para cada signo zodiacal Credit: Cortesía Ayuda a estos grandes trabajadores relajarse con un spray de camomila para dormir. Chamomile + Vetiver Pillow Spray, de Take Care Wellness. $15.00. takecarewellness.co

Acuario

Regalos para cada signo zodiacal Credit: Cortesía Conectada con la sabiduría y la conciencia universal. Regálale una pieza cool para complementar su estilo único. Africa Bag, de Orijin Culture. $299.00. orijinstore.com

Piscis

Regalos para cada signo zodiacal Credit: Cortesía Soñador, idealista y artista. Ayúdalos expresar su creatividad con un set de pinturas. Subscription Box, de Artvana. $45.00. artvana.life

