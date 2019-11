Los regalos más especiales para los del signo de Tauro By Mayra Mangal and Irene San Segundo ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Sensuales, sibaritas y muy sexy, los nacidos bajo el signo de Tauro saben muy bien lo que quieren y lo que les gusta, ¡pero siempre aprecian un regalo! Encuentra aquí el obsequio perfecto para ellos y ellas. Empezar galería Algo azul Image zoom Cortesía de la marca El zafiro es una de las piedras preciosas asociadas al signo de Tauro y además este perfume inspirado en la piedra azul tiene el tamaño ideal para llevar a todas partes. Sapphire Perfume Oil Rollerball, de Birthstone Scents. $45. macys.com $ 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement ¡Buenos días! Image zoom Para que se acuerde de ti cada mañana con el primer café. Blue Zodiac Mug, en Urban Outfitters. $8. urbanoutfitters.com 2 de 11 Applications Ver Todo ¡A bailar! Image zoom Sorprende a tu amiga Tauro con una clase de baile para conectar con su lado más sexy. Adult beginner dance: like the hot bitch you always knew you were, en el estudio de baile Good Move NYC. $28 clases sueltas, bonos disponibles. GOODMOVENYC.COM 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Noches de pasión Image zoom Como decía Walter Mercado en sus consejos para conquistar a un Tauro, nuestro experto en astrología, “la pasión y el romance no pueden faltar” en la vida de los taureanos. Así que, nada como un conjunto de lencería super sexy para dar en el clavo. $45 braguita y $85 sostén, de Agent Provocateur. netaporter.com 4 de 11 Applications Ver Todo Escrito en las estrellas Image zoom Cortesía The Grommet Collar dorado con la constelación de Tauro. Zodiac Constellation Necklace. $28. thegrommet.com 5 de 11 Applications Ver Todo Toque artístico Image zoom Cortesía Un detalle deco sofisticado y zen. Astronomy Print, de ModPopDeco. $12,45. etsy.com 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Buen gusto Image zoom Cortesía Los Tauro son muy sibaritas y les fascina la comida gourmet y los buenos vinos. Blush All-Purpose Glasses, Set of 4, Created for Macy's, de Martha Stewart Collection. $39,99. macys.com 7 de 11 Applications Ver Todo Cata en casa Image zoom Cortesía de la marca Siguiendo con esa línea, si tu tauro es amante del vino disfrutará al máximo de un servicio mensual de cata de vinos como Naked Wines con el que mediante una suscripción mensual puedes recibir en casa una selección de lo más variada y a tu medida cada mes. Tienen tarjetas de regalo disponibles en su web: nakedwines.com 8 de 11 Applications Ver Todo Un poquito de amor Image zoom Cortesía Sea cual sea su signo, tu amiga, mamá o hermana se derretirá con este pack para darse unos mimos beauty. Self Love Facial Ritual Kit, de Herbivore. $58. sephora.com 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement A flor de piel Image zoom "También les gusta que los mimen, los cuiden y le den mucho cariñito", decía Walter Mercado. Así que, ¿qué tal un masaje extra especial con un aceite que huele a vainilla? Love Oil, de Shiva Rose. $44. goop.com 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

