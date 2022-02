Regalos de San Valentín para el hombre especial en tu vida Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Regalos san valentín para hombres Credit: Getty Images Consiéntelo con estos regalos fabulosos de moda y cuidado personal. ¡Y de todo tipo de precio! Empezar galería Aroma divino Regalos de San Valentín para hombres Credit: Cortesía Una fragancia terrosa y leñosa muy masculina inspirada en la naturaleza. BLEU DE CHANEL Eau de Parfum, de Chanel. $102. Sephora.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Rostro liso Regalos de San Valentín para hombres Credit: Cortesía Regálale una de las afeitadoras más populares de Amazon. Norelco Shaver 3800, de Philips. $79.99. amazon.com 2 de 8 Ver Todo Spa en casa Regalos de San Valentín para hombres Credit: Cortesía Hasta las duchas más simples serán una experiencia de lujo con este gel de baño. Percival Shower Gel, de Parfums de Marly. $65.00. parfums-de-marly.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Relajación total Regalos de San Valentín para hombres Credit: Cortesía Loción corporal, una vela romántica y bálsamos labiales, todos en fragancias que le encantarán. Love Set, de Hawthorne. $45.00. hawthorne.co 4 de 8 Ver Todo Piel perfecta Regalos de San Valentín para hombres Credit: Cortesía Ayúdale elevar la rutina del cuidado de su piel sin hacerla más complicada. Skin Saviors™, de Jack Black. $35.00. sephora.com 5 de 8 Ver Todo Reloj clásico Regalos de San Valentín para hombres Credit: Cortesía Este reloj analógico a prueba de agua tiene todo lo que necesitará para su próxima salida. Rose Gold Tone Case Brown Genuine Leather Watch, de Guess. $175.00. guesswatches.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lujoso y práctico Regalos de San Valentín para hombres Credit: Cortesía Si vive en un sitio frio, ¡siempre necesitará un buen abrigo! Dayl Men's Down Ski Parka, de Rudsak. $845. Rudsak.com 7 de 8 Ver Todo Manicura masculina Regalos de San Valentín para hombres Credit: Cortesía Dale un toque sofisticado a su rutina de aseo con este set de útiles para cuidar sus uñas. Charcoal Manicure Set, de Gentlemen's Hardware. $30.00. gentlemenshardware.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

