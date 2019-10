Estos son los regalos perfectos para el sagitario en tu vida By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Se acercan los días festivos y el tiempo de empezar a comprar regalos para tus seres queridos. Como sabemos que esa no es tarea fácil, decidimos ayudarte en el proceso seleccionando regalos de acuerdo al signo del zodíaco. Hoy le tocó a Sagitario y teniendo en cuenta el espíritu aventurero y audaz de las personas de este signo, elegimos estos regalos supercool, que seguro les van a encantar. Empezar galería Amantes de los viajes Image zoom Cortesía Nada como un artículo para viajar para dejar fascinado a cualquier sagitario. 20in Macan Hardside Carry-on, de Gabbiano. $49.99. Marshalls.com. Advertisement Advertisement Compacto elegante Image zoom Cortesía Este polvo compacto es perfecto para llevarlo en el bolso y presumir. Un obsequio fino y elegante, con un toque muy personalizado. Sagittarius Zodiac Powder Compact, de Estèe Lauder. $75. Saksfifthavenue.com. Amante de las prendas Image zoom Cortesía Como buen sagitariano le encantará lucir estos collares con pendientes que puedes elegir con la inicial de su nombre. ¡Muy cool! Angela Initial Pendant Necklace, de Baublebar. $48. Baublebar.com. Advertisement Lleno de posibilidades Image zoom Cortesía Este libro lleno de imágenes y detalles de todos los países del mundo, llenará su imaginación y abrirá sus posibilidades. El tono perfecto Image zoom Cortesía ¿Qué es más cool que un labial? Pues un labial hecho para tu signo. Este tiene un color superllamativo, ideal para las sagitarianas. Astrology by Bite Amuse Bouche Lipstick Sagittarius, de Bite Beauty. $13. Bitebeauty.com. Para la aventura Image zoom Cortesía Como los sagitarianos son aventureros y les encanta hacer actividades al aire libre, este bolso tipo mochila es el accesorio perfecto para ellos. Leather Backpack, de Tano. $79.99. Marshalls.com. Advertisement Advertisement Advertisement Comodidad con estilo Image zoom Cortesía Nunca está de más regalar medias y estas además de cómodas, están muy cool y por supuesto dejan muy claro que fue un regalo bien pensado. Womens Birthday Horoscope Novelty Crew Socks, de Socksmith. $9.69. Amazon.com. Detalle duradero Image zoom Cortesía Junto a este ramo de rosas multicolor, que gracias a la tegnología que usa la compañía puede durar un año o más, representa la creatividad y libertad de los de este signo. Además, viene con un panfleto con detalles del signo, escrito por la astróloga Susan Miller. Limited Edition VEF x Susan Miller Sagittarius Box, de Venus et Fleur. $169. Venusetfleur.com. Les encanta expresarse Image zoom Cortesía Esta camiseta tan cool le encantará al sagitario en tu vida. Además como son aventureros y atrevidos, es una pieza ideal para llevarla en su próximo viaje. Sagittarius AF Tshirt, de Up2ournecksinfabric. $19.59. Etsy.com. Advertisement Advertisement Advertisement Dosis de positivismo Image zoom Cortesía Nada mejor que una taza con un buen mensaje para alegrarle la vida a un sagitariano. Positivi TEA mug, de FunkyTravelPinaple. $11. Etsy.com. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

