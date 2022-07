Fabulista: Los mejores regalos para las Leos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Regalos, Leo, signo zodiaco Credit: Cortesía ¿Buscas un regalo para una Leo en tu vida? Aquí las sugerencias perfectas para su personalidad y su gusto de acuerdo con su signo zodiaco. Empezar galería Detalle chic Regalos, Leo, signo zodiaco Credit: Cortesía Como fan de las joyas, quedará encantada con este collar coqueto que representa la constelación Leo. Leo Baby Stellina Necklace, de Sequin. $38. sequin-nyc.com 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Top Pick Regalos, Leo, signo zodiaco Credit: Cortesía El elemento de las Leo es el fuego y este esmalte rojo vivo lo representa perfectamente. Además, es una de nuestras formulas favoritas. Big Poppy, de MiniLuxe. $14. Miniluxe.com 2 de 7 Ver Todo Aroma divino Regalos, Leo, signo zodiaco Credit: Cortesía Al igual que esta fragancia con notas de mandarina y neroli, los Leo tienen una personalidad fuerte y poderosa. Alhambra Eau de Parfum, de Béatus. $180. Beatusparis.com 3 de 7 Ver Todo Anuncio Labios de lujo Regalos, Leo, signo zodiaco Credit: Cortesía Romántica y muy apasionada, tu Leo necesita un labial en color vivo que la haga sentir regia. Dior Addict Stellar Lip Gloss, de Dior. $32. Sephora.com 4 de 7 Ver Todo Para el espíritu Regalos, Leo, signo zodiaco Credit: Cortesía Regálale un té que embellece con hierbas y vitaminas naturales. Celestial Sun Brew, de Pink Moon. $35. Pinkmoon.co 5 de 7 Ver Todo Su piedra Regalos, Leo, signo zodiaco Credit: Cortesía El peridoto representa a las nacidas en agosto y su color verde luce divino en cualquier joya. Catena Gemstone Bracelet, de Leeada. $78. Leeadajewelry.com 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Para la casa Regalos, Leo, signo zodiaco Credit: Cortesía Como buen signo de fuego, no puede faltar una vela en casa de las Leo. Leo Candle, de Homesick. $38. Homesick.com 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

