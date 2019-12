Los mejores regalos de navidad por menos de $50 para las amantes del maquillaje Hay sets para todos los gustos. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Llegó la época navideña y con ella la ilusión de ver a familiares y amigos, de disfrutar en de fiestas y cenas especiales y de tomar unos días de descanso para recargar energías. Eso sí, también llegó el estrés que nos provoca la sola idea de salir a comprar regalos para nuestros seres queridos. Y es que en esta época las tiendas están abarrotadas de personas y si te arriesgas a comprarlo online hay uno que otra posibilidad de que no te llegue al tiempo. Ahora bien, muchas veces lo que más nos preocupa es saber qué comprarle a cada una de las personas en tu lista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Y es que entre tantas opciones en las tiendas a veces la hermosa experiencia de dar se puede convertir en toda una pesadilla. Por eso nada mejor que tener opciones a la mano para poder elegir. Empecemos por las mujeres en nuestras vidas que son amantes de la belleza, esas chicas que aman tener los nuevos lanzamientos de maquillaje o simplemente algo nuevo para presumir y por suerte para ellas hay muchas opciones. Image zoom Glossy Posse Mini Gloss Bomb Set, de Fenty Beauty. $42. Sephora.com. Image zoom Luxed Up Lipstick Duo, de Bobbi Brown. $25. Sephora.com. Image zoom The Fourth Dimension Liquid Eye Shadow Set, de Stila Cosmetics. $49. Stilacosmetics.com. Image zoom On the Run Mini Eyeshadow Palette, de Urban Decay. $25. Urbandecay.com. Image zoom Igloo Palace Blockbuster Set, de Sephora Collection. $24. Sephora.com. Image zoom Mini Blush + Balm Set, de Nars. $24. Sephora.com. Para que la búsqueda se te haga mucho más fácil, nos dimos a la tarea de buscar algunas de las mejores opciones para esas chicas que darán brincos de contentas cuando reciban alguna paleta de sombras, labiales o cualquier otro tesoro de belleza. Mira nuestras opciones y empieza a comprar ya. Recuerda que mientras más rápido empieces a comprar, es mucho mejor. Ah, y si se te antoja algo para ti, adelante, no te vamos a juzgar. ¡Felices compras! Advertisement

