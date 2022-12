Los regalos más lujosos para las más exigentes de tu lista Estas opciones de regalos de Navidad te harán quedar bien en frente de las mujeres más importantes de tu vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Llegó una de las épocas más esperadas del año, Navidad y con ella las fiestas, reuniones familiares y la deliciosa comida de la época. Por eso esta es una de las temporadas más bellas del año. Y es que nada como pasar tiempo en familia y crear memorias con la gente que más quieres. Eso sí, la época también es un poco estresante, en especial si tienes a muchas personas en tu lista de regalos. Pero, no te preocupes porque hay muchísimas opciones de regalos que seguro te harán el proceso mucho más fácil. Sabemos que no es tarea fácil decidir comprar tantos regalos, en especial para esas personas en tu lista que son un poco exigentes y esperan regalos muy fabulosos. Nada como regalar un exquisito set de perfume, un calendario de adviento o uno de esos sets increíbles con productos para el cuidado de la piel. Y tenemos que admitir que a todas les encantan los productos de belleza. Así es que si quieres estar segura de que tu regalo será un hit, lo más inteligente es elegir uno de los increíbles set que te mostramos a continuación. Eso sí, estas opciones son para las más exigentes y especiales de tu lista, así es que prepárate para gastar un poco más. Esas mujeres especiales en tu vida se lo merecen. Recuerda ordenar todo con tiempo para que no estés estresada a última hora. ¡A comprar! regalos lujosos Credit: Cortesía Limited Edition Awaken & Hydrate Collection, de Cle de Peau Beaute. $385. bergdorfgoodman.com regalos lujosos Credit: Cortesía Special Edition Hair Dryer, de Supersonic. $429.99. nordstrom.com Regalos Lujosos Credit: Cortesía The Discovery Duo, de Augustinus Bader. $505. nordstrom.com regalos lujosos Credit: Cortesía Charlotte's Diamond Chest of Beauty Stars. $200. revolve.com Regalos lujosos Credit: Cortesía Special Edition Luxury Kiri Set, de Tatcha. $360. sephora.com Regalos lujosos Credit: Cortesía Limited Edition TRINITY + Microcurrent Skincare Regime, de NuFace. $395. nuface.com

