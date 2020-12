Close

Los regalos más cool para las más exigentes de tu lista Con estos detalles sí que vas a agradar a todo el mundo Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando llega el mes de diciembre, sabemos que se acercan varias fechas importantes que nos permitirán compartir más en familia y disfrutar de unos días libres. También es la época en que nos taca comprar muchos regalos para agradar a nuestros seres queridos. Y es que una de las cosas más esperadas de estas fechas, es el intercambio de regalos. Eso sí, el proceso de elegir el regalo perfecto para cada uno en tu lista no es tarea fácil, sobretodo cuando en esa lista hay una que otra persona con gustos un poco exigentes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sabemos que en este momento las tiendas están abarrotadas de opciones de regalos para toda la familia, por eso entre tantas cosas para escoger, a veces se nos hace más difícil elegir el obsequio adecuado. Ahora bien, está comprobado que los regalos que incluyen artículos de belleza siempre son un éxito. Y es que, ¿quién no quiere un labial nuevo, una crema que combata las arrugas o una de esas herramientas que prometen maravillas? Nosotras creemos que este tipo de regalos es muy bien recibido. ¿No crees? Image zoom Credit: Cortesía 10-Pc. Stoned Vibes Vault Gift Set, de Urban Decay. $97.50. macys.com Image zoom Credit: Cortesía Grapefruit Reed Diffuser, de Nest. $48. nestnewyork.com Image zoom Credit: Cortesía Beauty Mahogany Lip Color Set, de Tom Ford Beauty. $75. neimanmarcus.com Image zoom Credit: Cortesía Poudre De Beauté Éclat Soleil Bronzing Powder, de Gucci. $62. sephora.com Image zoom Credit: Cortesía Mix & Mingle Interchangeable Styling Iron Kit, de Dry Bar. $199. sephora.com Por eso nos dimos a la tarea de buscar algunos de regalos más cool y deseados, para que hagas muy feliz a las que nunca están conformes. Te aseguramos que esta vez sí que vas a dar en el clavo. Échale un vistazo a las opciones que encontramos y vete de inmediato a comprarlas. Mientras más temprano compres todo lo que necesitas, más relajada estarás.

