5 de los mejores protectores solares para que evites las arrugas y las manchas este verano Este es el producto más importante de toda rutina de belleza, especialmente durante el verano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Son muchos los productos que incluye una buena rutina de belleza, pero ninguno más importante que el protector solar. Si hay algo que enfatizan tanto los dermatólogos, como otros expertos, es el uso diario de un protector solar que tenga por lo menos un SPF de 30. Y es que como ya sabemos, los rayos de sol son muy dañinos para la piel. Estos no solo provocan arrugas prematuras, sino que también manchan la piel y hasta pueden causar melanoma, un cáncer que podría ser mortal. Por suerte, existen muchos protectores solares que son excelentes y que además contienen otros beneficios para la piel. Muchos de ellos tienen una alta protección y también contienen ingredientes como el ácido hialurónico y las niacinamidas que ayudan a hidratara y mejorar la piel, y la mantienen luciendo radiante. Atrás quedaron los tiempos en que los protectores solares eran aburridos, dejaban tu piel blanca y tenían un aroma no muy agradable. Ahora puedes protegerte, hidratarte y muchas cosas más con este producto tan importante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Protector solar Credit: Cortesía Glowscreen Sunscreen SPF 40 PA, de Supergoop. $36. sephora.com Protector solar Credit: Cortesía Urban Environment Oil-Free Mineral Sunscreen Broad Spectrum SPF 42. $38. sephora.com protector solar Credit: Cortesía Dynamic Skin Ricovery SPF 50 Moisturizer, de Dermatologica. $77. sephora.com Protector solar Credit: Cortesía Watermelon Glow Niacinamide Sunscreen SPF 50, de Glow Recipe. $34. sephora.com Protector solar Credit: Cortesía Prevage City Smart Broad Spectrum SPF 50 Hydrating Shield, de Elizabeth Arden. $72. dermstore.com Sabemos que eso de encontrar el protector adecuado o cualquier producto, no es tarea fácil para muchas. Por eso, aquí te presentamos algunas de las mejores opciones que existen en el mercado y que son perfectos para las altas temperaturas del verano. Échale un vistazo a nuestras recomendaciones y elige tu producto favorito.

