Los mejores productos de belleza veganos para probar este veganuary ¡y presumir de piel! Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Veganuary productos belleza veganos Credit: Dmitry Ageev/ Getty Images Veganuary (de vegano y January) es un reto que promueve el veganismo animando a la gente a adoptar este estilo de vida durante el mes de enero. ¿Y qué mejor manera que hacerlo probando productos de belleza? Estas opciones no contienen ingredientes de origen animal y aunque parezca un cambio pequeño, tiene un gran impacto en el planeta. ¿Te animas? Empezar galería Tecnología punta Veganuary productos belleza veganos Credit: Cortesía Este poderoso suero nocturno combina potentes retinoides con ingredientes antioxidantes y ácido hialurónico para reducir la apariencia de arrugas y líneas de expresión, dando lugar a un rostro rejuvenecido y radiante. Youth Boosting Advanced Night Retinoid Serum, de e.l.f. skin. $22. elfcosmetics.com 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Multiusos perfecto Veganuary productos belleza veganos Tu mejor amigo, en especial en los meses de invierno, que con su textura bálsamo hidrata hasta las zonas más secas de tu piel como labios o cutículas. Formulado con jojoba hidratante y aceite de coco que nutre en profundidad, ¡no podrás vivir sin el! Everything balm, de Skin Proud. $12.07. walmart.com 2 de 10 Ver Todo Espuma limpiadora Veganuary productos belleza veganos Credit: Cortesía Libérate de la suciedad con esta espuma con niacinamida que regula el sebo y ácido salicílico que controla la aparición de brotes. Con ácido glicólico y láctico, tu piel se verá más suave, luminosa y uniforme. Clear de way Clarifying Wash, de Florence by Mills. $17. florencebymills.com 3 de 10 Ver Todo Anuncio Jugo calmante Veganuary productos belleza veganos Credit: Cortesía Refresca, calma e hidrata tu piel con esta ligera humectante formulada con cica, una planta famosa por sus propiedades reparadoras. Superfood Cica Calm Hydration Juice, de Elemis. $49. elemis.com 4 de 10 Ver Todo Mirada despierta Veganuary productos belleza veganos Estas festivas mascarillas para la zona de debajo de los ojos hidratan en profundidad y le devuelven la energía a esa delicada área del rostro con ácido hialurónico, extracto de cristal y niacinamida. Party Recharge Hydrating Hyaluronic Under Eye Masks, de INC.redible. $20.sephora.com 5 de 10 Ver Todo Barro purificante Veganuary productos belleza veganos Además del lodo del mar muerto, que atrae las impurezas como si fuera un imán y reduce el acné y el exceso de sebo, esta mascarilla de arcilla contiene también manteca de karité, aceite de girasol, jojoba y caléndula, así como aloe vera ingredientes que miman tu rostro y dejan la piel suave y limpia. Dead Sea Mud Mask, de Grace & Stella. $20.99. amazon.com 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Poder antioxidante Veganuary productos belleza veganos Credit: Cortesía Además de su fórmula vegana, esta crema ligera que hidrata e ilumina gracias a su contenido en vitamina C se presenta en un envase reciclado con una tecnología de reciclaje infinito. Apta para pieles sensibles, ofrece resultados visibles en solo una semana. Glow Daily Vitamin C Gel Cream, de Ren. $52. renskincare.com 7 de 10 Ver Todo Tez renovada Veganuary productos belleza veganos Un tratamiento nocturno que trabaja a varios niveles exfoliando la piel para revelar un rostro suave, luminoso y homogéneo. El vinagre de sidra de manzana reduce las rojeces, los poros y las marquitas de acné. Apple Cider Vinegar Acid Peel, de The Inkey List. $14.99. theinkeylist.com 8 de 10 Ver Todo Aliado nocturno Veganuary productos belleza veganos Credit: Cortesía Su mezcla de ácidos AHA y BHA, como glicólico, láctico y salicílico entre otros, exfolain y descongestionan la piel mientras duermes, mejorando su apariencia, unificando el tono, suavizando las líneas de expresión y favoreciendo la absorción de otros productos. Suero nocturno T.L.C Framboos, de Drunk Elephant. $134. drunkelephant.com 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Bronceado saludable Veganuary productos belleza veganos La manera más segura de darle a tu rostro ese aspecto como besado por el sol es con esta bruma de finísimas partículas que se absorben con rapidez y de manera uniforme. Además de ese tono ligeramente bronceado, sus ingredientes antioxidantes le dan a tu cara un aspecto jugoso e hidratado. Antioxidant Face Tanning Micromist, de Coco & Eve. $29.90. cocoandeve.com 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

