Fabulista: Los mejores productos de skin care para el verano

Para los meses cálidos, necesitamos fórmulas ligeras para nuestra piel. Aquí te tenemos algunos de los mejores productos para la temporada.

Limpieza total

Durante el verano, tu limpiador necesita estar equipado para combatir poros obstruidos y bacterias con ingredientes como el ácido salicílico. Renewing Face Wash for Normal Skin with Salicylic Acid de CeraVe. $14.99. target.com

Exfoliante suave

¿Buscas un toner eficaz que no irrita la piel? Este es perfecto hasta para los rostros más sensibles. Shaant Refining Toner, de Codex Beauty. $35. Codexbeauty.com

Top Pick

Controla la grasa sin dañar la barrera natural de su piel con este suero maravilloso. Clarifying Serum de BYOMA. $19.59. target.com

Tez controlada

Mantén la piel más grasa equilibrada con este humectante ligero que también es perfecto para las pieles propensas al acné. Oil Control Moisturizer with Niacinamide, de Community Sixty-Six. $25. sephora.com

Fórmula ligera

Económico y eficaz, este gel de Neutrogena es de nuestros hidratantes favoritos por su fórmula ligera. Hydro Boost Water Gel Face Moisturizer, de Neutrogena. $21.99. target.com

Rostro protegido

Durante el verano, un buen bloqueador solar es sumamente importante para prevenir arrugas y proteger tu tez. Spf50+ Collagen Glow Mineral Perfecting Priming Lotion, de Naked Sundays. $35. Nakedsundays.com

Cabello perfecto

¿Sabías que el ácido salicílico también ayuda al cuero cabelludo? Aplica este tratamiento para eliminar irritación y picazón durante el verano. Salicylic Acid Exfoliating Scalp Treatment, de The INKEY List. $14.99. theinkeylist.com

